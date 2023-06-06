35'lik Pelin Sönmez son haliyle şoke etti! "Dudakları balon gibi olmuş..." Akasya Durağı'nın Dilek'i koca kadın oldu!
Akasya Durağı'nın sevilen karakteri Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez'in son hali, izleyicileri şaşırttı. Osman Ağa'nın kızı olarak hafızalara kazınan Pelin Sönmez, estetik operasyonlarla yenilenmiş haliyle gündemde yer alıyor. Uzun bir süredir televizyon ekranlarından uzak bir hayat süren Akasya Durağı dizisinin popüler oyuncusu Pelin Sönmez, 2018 yılında evlendikten sonra oyunculuk ve şarkıcılık kariyerine ara vermişti. İşte Pelin Sönmez'in son haline ilişkin detaylar.
06.06.2023 12:09 - Son Güncelleme: 06.06.2023 12:09
Akasya Durağı ile tanınan Pelin Sönmez, Dilek karakteriyle hafızalara kazındı. 35 yaşına gelen Sönmez son zamanlarda yaptığı paylaşımlar gündeme geldi. Estetikli haliyle tanınmaz hale gelen Sönmez'i kimileri beğenirken kimileri eleştiri yağmuruna tuttu. Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle sosyal medyayı birbirine kattı. İşte Pelin Sönmez'in son hali...
Hem oyunculuk hem de şarkıcılık yapan Sönmez, Akasya Durağı'nın ardından ekrandan uzaklaşarak 2018 yılında evlendi.
Dizide popüler olduğu yıllarda ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile olan ilişkisiyle de gündemde olan Pelin Sönmez, oldukça konuşulan isimler arasında yer alıyordu.