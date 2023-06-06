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35'lik Pelin Sönmez son haliyle şoke etti! "Dudakları balon gibi olmuş..." Akasya Durağı'nın Dilek'i koca kadın oldu!

Akasya Durağı'nın sevilen karakteri Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez'in son hali, izleyicileri şaşırttı. Osman Ağa'nın kızı olarak hafızalara kazınan Pelin Sönmez, estetik operasyonlarla yenilenmiş haliyle gündemde yer alıyor. Uzun bir süredir televizyon ekranlarından uzak bir hayat süren Akasya Durağı dizisinin popüler oyuncusu Pelin Sönmez, 2018 yılında evlendikten sonra oyunculuk ve şarkıcılık kariyerine ara vermişti. İşte Pelin Sönmez'in son haline ilişkin detaylar.

takvim.com.tr
06.06.2023 12:09 - Son Güncelleme: 06.06.2023 12:09
35’lik Pelin Sönmez son haliyle şoke etti! Dudakları balon gibi olmuş... Akasya Durağı’nın Dilek’i koca kadın oldu!

Akasya Durağı ile tanınan Pelin Sönmez, Dilek karakteriyle hafızalara kazındı. 35 yaşına gelen Sönmez son zamanlarda yaptığı paylaşımlar gündeme geldi. Estetikli haliyle tanınmaz hale gelen Sönmez'i kimileri beğenirken kimileri eleştiri yağmuruna tuttu. Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez değişimiyle sosyal medyayı birbirine kattı. İşte Pelin Sönmez'in son hali...

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35’lik Pelin Sönmez son haliyle şoke etti! Dudakları balon gibi olmuş... Akasya Durağı’nın Dilek’i koca kadın oldu!

Hem oyunculuk hem de şarkıcılık yapan Sönmez, Akasya Durağı'nın ardından ekrandan uzaklaşarak 2018 yılında evlendi.

35’lik Pelin Sönmez son haliyle şoke etti! Dudakları balon gibi olmuş... Akasya Durağı’nın Dilek’i koca kadın oldu!

Dizide popüler olduğu yıllarda ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile olan ilişkisiyle de gündemde olan Pelin Sönmez, oldukça konuşulan isimler arasında yer alıyordu.

35’lik Pelin Sönmez son haliyle şoke etti! Dudakları balon gibi olmuş... Akasya Durağı’nın Dilek’i koca kadın oldu!

Murat Dalkılıç ayrılığının ardından Cengiz Çelik ile 2 yıl süren bir evlilik yaşamıştı. 2014 yılında nikah masasına oturan Sönmez, Çelik'ten 2016 yılında ayrılmıştı.

35’lik Pelin Sönmez son haliyle şoke etti! Dudakları balon gibi olmuş... Akasya Durağı’nın Dilek’i koca kadın oldu!

1988 doğumlu olan Sönmez, 2018 yılında Cem Candar ile nikah masasına oturmuştu.

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