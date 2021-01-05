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Sokak ortasında dehşeti yaşamış, parçalanan eline 2 vida takılmıştı! Rüzgar Aksoy'un davasında yeni gelişme...

Sokak ortasında dehşeti yaşamış, parçalanan eline 2 vida takılmıştı! Rüzgar Aksoy'un davasında yeni gelişme... Ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy geçtiğimiz haziran ayında köpeğini gezdirip evine döndüğü sırada Türkiye'de bakılması yasak olan farklı bir köpek tarafından saldırıya uğradı. Köpeğini saldırıdan korumaya çalışırken aldığı ısırıklar sonucunda kırılan eline 2 vida takılan Aksoy, köpeğin sahibi hakkında suç duyurusuna bulundu. Tarafların uzlaşmaması üzerine Adil K. S. hakkında hapis istemiyle dava açıldı.

05.01.2021 16:48 - Son Güncelleme: 05.01.2021 16:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





