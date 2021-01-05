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Sokak ortasında dehşeti yaşamış, parçalanan eline 2 vida takılmıştı! Rüzgar Aksoy'un davasında yeni gelişme...

Sokak ortasında dehşeti yaşamış, parçalanan eline 2 vida takılmıştı! Rüzgar Aksoy'un davasında yeni gelişme... Ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy geçtiğimiz haziran ayında köpeğini gezdirip evine döndüğü sırada Türkiye'de bakılması yasak olan farklı bir köpek tarafından saldırıya uğradı. Köpeğini saldırıdan korumaya çalışırken aldığı ısırıklar sonucunda kırılan eline 2 vida takılan Aksoy, köpeğin sahibi hakkında suç duyurusuna bulundu. Tarafların uzlaşmaması üzerine Adil K. S. hakkında hapis istemiyle dava açıldı.

05.01.2021 16:48 - Son Güncelleme: 05.01.2021 16:48
Sokak ortasında dehşeti yaşamış, parçalanan eline 2 vida takılmıştı! Rüzgar Aksoy'un davasında yeni gelişme...

Sokak ortasında dehşeti yaşamış, parçalanan eline 2 vida takılmıştı! Rüzgar Aksoy'un davasında yeni gelişme... Ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy geçtiğimiz haziran ayında köpeğini gezdirip evine döndüğü sırada Türkiye'de bakılması yasak olan farklı bir köpek tarafından saldırıya uğradı. Köpeğin sahibi hakkında suç duyurusuna bulunan Aksoy'un davasında yeni gelişme yaşandı.

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Sokak ortasında dehşeti yaşamış, parçalanan eline 2 vida takılmıştı! Rüzgar Aksoy'un davasında yeni gelişme...

Dizi oyuncusu Rüzgar Aksoy, Beşiktaş'ta evine yakın bir parkta Bucky adlı köpeğini gezdirip evine dönerken sokağın girişinde komşusunun "Dogo Argentino" cinsi köpeğinin saldırısına uğramıştı.

Sokak ortasında dehşeti yaşamış, parçalanan eline 2 vida takılmıştı! Rüzgar Aksoy'un davasında yeni gelişme...

Komşusuna köpeğini bağlaması uyarısında bulunmasına rağmen bağlanmayan Dogo Argentino cins köpek, Rüzgar Aksoy'un köpeğine saldırmaya başlamıştı. Ünlü oyuncu köpeğini korumak için saldıran köpeği engellemeye çalışmıştı.

Sokak ortasında dehşeti yaşamış, parçalanan eline 2 vida takılmıştı! Rüzgar Aksoy'un davasında yeni gelişme...

Isırıklar sonucu eli kırılan oyuncu, köpeğin sahibi Adil K. S. hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Sokak ortasında dehşeti yaşamış, parçalanan eline 2 vida takılmıştı! Rüzgar Aksoy'un davasında yeni gelişme...

UZLAŞMA SAĞLANAMAYINCA İDDİANAME DÜZENLENDİ

Savcılıkça başlatılan soruşturma, suçun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

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