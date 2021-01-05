Hekimoğlu dizisinin Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım bakın kimin oğlu! Hadise ile barışan Kaan en çok onları mutlu etti...
Hekimoğlu dizisinin Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım bakın kimin oğluymuş... Hadise ile 1 senelik birlikteliğinde zaman zaman ayrılık iddialarıyla gündeme gelen oyuncu Kaan Yıldırım, bu süreçte en çok ailesini üzdü. Nedeni ise Yıldırım'ın ailesinin Hadise'yi çok seviyor olması. Hadise'nin Instagram'dan yayınladığı ayrılık mesajı sonrasında Kaan Yıldırım'ın sevgilisinin gönlünü aldığı ve ünlü çiftin ilişkilerine bir şans daha verdikleri iddia ediliyordu. Ünlü şarkıcının Kaan Yıldırım'ın evinin bahçesinden geçtiğimiz günlerde fotoğraf paylaşması, ikilinin barıştığı iddialarını güçlendirirdi. Evlilik haberi beklenirken ayrılık haberi ile magazin gündemine bomba gibi düşen çiftten Kaan Yıldırım'ın ailesinin Hadise'ye düşkünlüğü geçtiğimiz aylarda basına 'Kaan Yıldırım'ın annesi, Hadise'ye 'kızım' diye hitap ediyor" şeklinde yansımıştı. İkilinin barışması en çok Kaan Yıldırım'ın annesini ve babasını sevindirdi. İşte ünlülerin aileleri...
Hekimoğlu dizisinin Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım bakın kimin oğlu! Hadise ile barışan Kaan en çok onları mutlu etti... İlk önce dedikodu olarak duyulan ayrılık iddialarının Hadise'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile doğrulanmasının ardından gözler Kaan Yıldırım'a çevrilmişti. İddialara göre; kıskançlık yüzünden tartışıp evi terk eden Hadise, ilişkiyi bitiren açıklamayı sosyal medyadan paylaştı.
"Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim...' dedi.
Kaan Yıldırım'ın ise arkadaşlarına birbirlerine hala aşık olduklarını ve Hadise'nin çok fevri davrandığını söylediği ileri sürüldü. Hadise'nin sosyal medya hesabından ilişkisine nokta koyduğunu belirttiği paylaşımına çok kızdığı söylenen Kaan Yıldırım harekete geçti.
Yıldırım, 10 aydır birlikte olduğu Hadise'nin kendisine aldığı kazak, pantolon, ayakkabı ve saat gibi hediyeleri, şoförüyle gönderdiği ortaya çıktı. Ayrılığa üzülenlerden biri de Yıldırım'ın ailesi oldu. Hadise'yi çok seven ve ona "Kızım" diye hitap eden Kaan Yıldırım'ın annesiyle babası, çiftin bir an önce kendi yuvalarını kurmalarını istiyordu.
Ancak Hadise önceki gün Kaan Yıldırım'ın evinin bahçesinden verdiği bu pozlarla ilişkilerine bir şans daha verdikleri yönündeki iddiaları güçlendirdi. İkilinin ayrılmasına en çok üzülen isimlerden olan Kaan Yıldırım'ın ailesi ise ünlü çiftin yeniden bir araya gelmesinden mutlu. Peki sosyal medyada merak edilen Kaan Yıldırım'ın anne ve babası kim? İşte Kaan Yıldırım'ın annesi ve babası başta olmak üzere ünlülerin aileleri...