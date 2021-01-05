Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Magazin Ayrılık sonrası şok sözler! Gonca Vuslateri'den sosyal medyada imalı paylaşım...

Ayrılık sonrası şok sözler! Gonca Vuslateri'den sosyal medyada imalı paylaşım...

Aşk yaşadıkları 2020 yılının son haftalarında sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkan oyuncu Gonca Vuslateri ile şarkıcı Hakan Altun'un ilişkisi kısa sürdü. Çift, yeni yıla girmeden ayrıldı. Evlilik haberleri üzerine Gonca Vuslateri sosyal medyada "Kimsenin evlendiği yok, sakin olun arkadaşlar" mesajını yayınlamıştı. İddiaya göre ilişkinin sonunu getiren de "evlilik krizi" oldu; taraflardan birinin evliliğe sıcak bakarken diğerinin "kesinlikle olmaz" tavrı ayrılıkla sonuçlandı. Bu gelişmelerin ardından ayrılık sonrası Gonca Vuslateri'den imalı bir paylaşım geldi.

05.01.2021 16:48 - Son Güncelleme: 05.01.2021 16:52
Gonca Vuslateri'den ayrılık sonrası imalı paylaşım!

Geçtiğimiz yılın sürpriz aşklarından olan Gonca Vuslateri ve Hakan Altun birlikteliği sona erdi.İkili, yeni yılı görmeden yollarını ayırdı.
Çiftin yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeni ile bu kararı aldıkları öne sürüldü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gonca Vuslateri'den ayrılık sonrası imalı paylaşım!

Ünlü şarkıcı, Gonca Vuslateri'yi sosyal medya hesabından da sildi. Altun, ilişkisi başladığı zaman sadece Vuslateri'yi takip ediyordu.

Ayrılık sonrası Vuslateri'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ise dikkat çekti.

Gonca Vuslateri'den ayrılık sonrası imalı paylaşım!

Ünlü oyuncu, Instagram'dan, "İnsanın umudunu kaybettiren şeyler; yalanlar, sahtelikler, riyakarlıklar, iftiralar, aldatanlar diye devam eden bir liste" yazılı bir paylaşımda bulundu.

Gonca Vuslateri'den ayrılık sonrası imalı paylaşım!

Hakan Altun'un bu fotoğrafı ise sosyal medyada yine gündem oldu.

Gonca Vuslateri'den ayrılık sonrası imalı paylaşım!

34 yaşındaki Vuslateri, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

Birini sevmek... Gördüğün ilk kalp resminin içine girip, onu hayal etmek. Öpmek o hayali. Şüküre rast getirmek. Küçücük kalbi..

Kollayarak sev beni. Susarak. Dökerek sev. Aklıma takılsın kazağın. Bana eksil. Bana ağ'la kendini. Böyle böyle yazılsın kaderimiz. Turam sensin...

Gonca Vuslateri'den ayrılık sonrası imalı paylaşım!

Hakan Altun ise, bu gönderisine, "Anladım ki eri olmuşum ben bu aşkın. Vuslatı beklerken..." notunu düşmüştü.

DİĞER GALERİLER