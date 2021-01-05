Ayrılık sonrası şok sözler! Gonca Vuslateri'den sosyal medyada imalı paylaşım...
Aşk yaşadıkları 2020 yılının son haftalarında sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkan oyuncu Gonca Vuslateri ile şarkıcı Hakan Altun'un ilişkisi kısa sürdü. Çift, yeni yıla girmeden ayrıldı. Evlilik haberleri üzerine Gonca Vuslateri sosyal medyada "Kimsenin evlendiği yok, sakin olun arkadaşlar" mesajını yayınlamıştı. İddiaya göre ilişkinin sonunu getiren de "evlilik krizi" oldu; taraflardan birinin evliliğe sıcak bakarken diğerinin "kesinlikle olmaz" tavrı ayrılıkla sonuçlandı. Bu gelişmelerin ardından ayrılık sonrası Gonca Vuslateri'den imalı bir paylaşım geldi.
05.01.2021 16:48
- Son Güncelleme: 05.01.2021 16:52
34 yaşındaki Vuslateri, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:
Birini sevmek... Gördüğün ilk kalp resminin içine girip, onu hayal etmek. Öpmek o hayali. Şüküre rast getirmek. Küçücük kalbi..
Kollayarak sev beni. Susarak. Dökerek sev. Aklıma takılsın kazağın. Bana eksil. Bana ağ'la kendini. Böyle böyle yazılsın kaderimiz. Turam sensin...
DİĞER GALERİLER