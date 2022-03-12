Sokak köpekleriyle ilgili yaptığı paylaşımlarla tepki çeken Yıldız Tilbe’den yeni açıklama: Amacımın dışına çıkmış olabilirim fakat...
Sosyal medya hesabından saldırgan sokak köpeklerine ilişkin paylaşım yapan Yıldız Tilbe, "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin! İnsan parçalamak nedir ya?" ifadelerini kullandı. Tilbe'nin sözlerini ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda sosyal medya kullanıcısı sert bir dille eleştirdi. "yıldıztilbehaddinibil" etiketi Twitter'da üst sıralara yerleşirken şarkıcıdan yeni bir açıklama geldi. İşte Yıldız Tilbe'nin tepki çeken o sözleri ve son açıklaması...
12.03.2022 18:07 - Son Güncelleme: 12.03.2022 18:07
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe köpek saldırılarıyla ilgili art arda gelen haberlerin ardından sosyal medya hesabında konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
TEPKİLERİN ARDINDAN PAYLAŞIMLAR PEŞ PEŞE GELDİ
Yıldız Tilbe, arka arkaya yeni açıklamalar yaparak kendisini eleştirenlere şu sözlerle yanıt verdi: