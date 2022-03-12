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Haberler Magazin Sokak köpekleriyle ilgili yaptığı paylaşımlarla tepki çeken Yıldız Tilbe’den yeni açıklama: Amacımın dışına çıkmış olabilirim fakat...

Sokak köpekleriyle ilgili yaptığı paylaşımlarla tepki çeken Yıldız Tilbe’den yeni açıklama: Amacımın dışına çıkmış olabilirim fakat...

Sosyal medya hesabından saldırgan sokak köpeklerine ilişkin paylaşım yapan Yıldız Tilbe, "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin! İnsan parçalamak nedir ya?" ifadelerini kullandı. Tilbe'nin sözlerini ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda sosyal medya kullanıcısı sert bir dille eleştirdi. "yıldıztilbehaddinibil" etiketi Twitter'da üst sıralara yerleşirken şarkıcıdan yeni bir açıklama geldi. İşte Yıldız Tilbe'nin tepki çeken o sözleri ve son açıklaması...

12.03.2022 18:07 - Son Güncelleme: 12.03.2022 18:07
Sokak köpekleriyle ilgili yaptığı paylaşımlarla tepki çeken Yıldız Tilbe’den yeni açıklama: Amacımın dışına çıkmış olabilirim fakat...

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe köpek saldırılarıyla ilgili art arda gelen haberlerin ardından sosyal medya hesabında konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

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Sokak köpekleriyle ilgili yaptığı paylaşımlarla tepki çeken Yıldız Tilbe’den yeni açıklama: Amacımın dışına çıkmış olabilirim fakat...

Söz konusu paylaşımında "'Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin! İnsan parçalamak nedir ya?" ifadelerini kullanan Tilbe, birçok kişinin tepkisini çekti.

Sokak köpekleriyle ilgili yaptığı paylaşımlarla tepki çeken Yıldız Tilbe’den yeni açıklama: Amacımın dışına çıkmış olabilirim fakat...

Ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu birçok sosyal medya kullanıcısı "yıldıztilbehaddinibil" hashtag'i ile ünlü şarkıcıya tepki gösterdi.

Sokak köpekleriyle ilgili yaptığı paylaşımlarla tepki çeken Yıldız Tilbe’den yeni açıklama: Amacımın dışına çıkmış olabilirim fakat...

TEPKİLERİN ARDINDAN PAYLAŞIMLAR PEŞ PEŞE GELDİ
Yıldız Tilbe, arka arkaya yeni açıklamalar yaparak kendisini eleştirenlere şu sözlerle yanıt verdi:

Sokak köpekleriyle ilgili yaptığı paylaşımlarla tepki çeken Yıldız Tilbe’den yeni açıklama: Amacımın dışına çıkmış olabilirim fakat...

"Toplasınlar hayvan barınaklarına köpekleri, hayvanseverler görevlendirilsin, hayvan sevmeyen sırf görev diye bu işi yapan birileri olmasın barınaklardaki hayvanlar birbirini yiyor açlıktan Allah razı olmasın, hayvanseverler görevlendirilsin, kontrol edilsin hayvanda kurtulsun insan da.

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