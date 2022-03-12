Boşanmanın eşiğinden dönen Buse Varol ile Alişan’ın evliliğinde ikinci kriz! Gelin-kaynana küskünlüğü Alişan'ı arada bırakınca...
Boşanmanın eşiğinden dönen Buse Varol ile Alişan'ın evliliğinde ikinci kriz! Boşanma haberleriyle gündeme gelen Buse Varol ile Alişan, net bir dille iddiaları yalanlamıştı ancak kızları Eliz'in doğum gününde ikili arasındaki kriz patlak vermişti. Bir süredir evliliklerinde kara bulutların dolaştığı çift, geçen günlerde el ele görüntülenmiş ve hayranlarını sevindirmişti. Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla mutluluklarını sık sık gözler önüne seren ünlü çift, yeni bir iddiayla gündeme geldi. İkili aralarındaki buzları eritse de ünlü şarkıcının annesi Suzan Tektaş'ın, gelinine hala kızgın olduğu öne sürüldü. Gelin-kaynana arasında yaşananlar ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İşte detaylar...
Oyuncu Buse Varol ile 2018'de nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğlu Burak'ı, 2021'de de kızı Eliz'i kucağına alan Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı Temmuz 2021'de koronavirüs sebebiyle kaybetmişti.
Ünlü türkücü Alişan, aynı zamanda menajeri de olan kardeşinin ölümünün ardından toparlanmakta zorlandı. Bu durum eşi Buse Varol'u da etkilemeye başlayınca ikilinin evliliklerinde kriz çıktı.
KRİZ DOĞUM GÜNÜNDE PATLAK VERDİ
6 Şubat'ta kızları Eliz'in birinci yaş gününü ayrı ayrı kutlayan Alişan-Buse Varol çiftinin doğum günü paylaşımları kafaları karıştırmış ve ikilinin boşanma aşamasında olduğu ileri sürülmüştü.
Alişan, kızı Eliz için annesinin evinde pasta kesmişti. Kutlamada babaanne Suzan Tektaş, dede Mehmet Tektaş, Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, kızları Ceylan ve Eyşan hazır bulunmuştu.
"DAVET EDİLMEDİM"
Alişan'ın paylaştığı aile fotoğraflarında Buse Varol'un olmaması dikkat çekmişti. Buse Varol, "Eve davet edilmedim" demişti. Tüm bunların ardından ayrılık kararı aldıkları konuşulan ikilinin, yasal işlemleri başlattığı da iddia edilmişti.