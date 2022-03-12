Lolipop klibi olay yaratan Gülşen'e Ozan Çolakoğlu’nun tepkisi ne oldu?
Ünlü şarkıcı Gülşen özellikle son zamanlarda verdiği pozlarla hem adından sıkça söz ettiriyor hem de tepkileri üzerine çekiyor. Son olarak single pozları ve sahne şovuyla sosyal medyada gündem olan Gülşen'e eşi Ozan Çolakoğlu'nun tepkisi soruldu. "Fazla çıplak" olduğu gerekçesiyle eleştirilen Gülşen'e eşi Ozan Çolakoğlu'nun tepkisi ne oldu?
12.03.2022 12:31 - Son Güncelleme: 12.03.2022 12:31
Gülşen'in uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni şarkısı "Lolipop" yayınlandı. Ünlü popçunun single için çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu.
"KONUŞANLARA SORUN"
Gülşen, "Pozlarınız ve arkadaşınızın kucağına oturmanız çok konuşuldu. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: