Çukur, Alev Alev, Bodrum Masalı ve Tatlı Küçük Yalancılar gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz , talihsiz bir haberler gündeme geldi.

Deniz, sokak hayvanlarının neden olduğu dehşetten nasibini aldı.

Hayvanlara olan sevgisiyle bilinen ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in sık sık oturduğu bölgede kedi ve köpekleri beslediği bilinmekteydi. Etrafını saran sokak hayvanlarına her zaman sevgi gösteren Deniz, geçtiğimiz hafta akılalmaz bir olay yaşadı.