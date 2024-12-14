PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Sokak hayvanları korku saçmaya devam ediyor! Ünlü oyuncuya köpek saldırdı

Sokak hayvanlarının sebep olduğu korku ve endişe devam ediyor. Son olarak ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yürüyüş yaptığı orman yolunda gördüğü bir köpeği severken saldırıya uğradı. Deniz, köpeğin kolunu ısırması sonucu neye uğradığını şaşırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Aralık 2024 , 07:11 Güncelleme Tarihi :14 Aralık 2024 , 07:22
Sokak hayvanları korku saçmaya devam ediyor! Ünlü oyuncuya köpek saldırdı

Çukur, Alev Alev, Bodrum Masalı ve Tatlı Küçük Yalancılar gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, talihsiz bir haberler gündeme geldi.

Sokak hayvanları korku saçmaya devam ediyor! Ünlü oyuncuya köpek saldırdı

Deniz, sokak hayvanlarının neden olduğu dehşetten nasibini aldı.

Sokak hayvanları korku saçmaya devam ediyor! Ünlü oyuncuya köpek saldırdı

Hayvanlara olan sevgisiyle bilinen ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in sık sık oturduğu bölgede kedi ve köpekleri beslediği bilinmekteydi. Etrafını saran sokak hayvanlarına her zaman sevgi gösteren Deniz, geçtiğimiz hafta akılalmaz bir olay yaşadı.

Sokak hayvanları korku saçmaya devam ediyor! Ünlü oyuncuya köpek saldırdı

ETRAFINI BİR ANDA SARDILAR

Dilan Çiçek Deniz, Kemerburgaz'da yürüyüşe çıktı. Etrafını bir anda sokak hayvanları saran ünlü oyuncu, o sırada yere oturup köpekleri sevmeye başladı.

Sokak hayvanları korku saçmaya devam ediyor! Ünlü oyuncuya köpek saldırdı

KOLUNU ISIRDI

Deniz, sevdiği köpek ummadığı anda kolunu ısırınca neye uğradığını şaşırdı.

Sokak hayvanları korku saçmaya devam ediyor! Ünlü oyuncuya köpek saldırdı

Sabah'ın haberine göre; apar topar hastaneye giden ünlü oyuncu, kuduz ihtimaline karşı bir süredir aşı oluyor.