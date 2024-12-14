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Bir döneme damga vurmuştu! Kenan Küçüközcan hayatını kaybetti

Bir döneme damga vuran şarkıların bestekarı Kenan Küçüközcan, Mersin'de kaldığı huzurevinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından 77 yaşında hayatını kaybetti. Küçüközcan, kimsesizler mezarlığına gömüldü.

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Giriş Tarihi :14 Aralık 2024 , 14:45 Güncelleme Tarihi :14 Aralık 2024 , 14:45
Bir döneme damga vurmuştu! Kenan Küçüközcan hayatını kaybetti

"Çilli Bom" "Çamlıca yolunda" gibi bir döneme damga vuran eserlerin sahibi bestekar Kenan Küçüközcan, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Bir döneme damga vurmuştu! Kenan Küçüközcan hayatını kaybetti

KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Mersin'de kaldığı huzur evinde vefat eden Bestekar Kenan Küçüközcan, 5 kişinin katıldığı cenaze törenini ardından kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Bir döneme damga vurmuştu! Kenan Küçüközcan hayatını kaybetti

Bir dönemin unutulmaz bestekarı 'Çilli Bom'u çıkaran, aynı zamanda birçok şarkının yazarı ve ses sanatçısı olan Kenan Küçüközcan'ın sadece 5 kişi ile kimsesizler mezarlığına defnedilmesi, müzikseverleri üzdü.

Bir döneme damga vurmuştu! Kenan Küçüközcan hayatını kaybetti

14 Nisan 1947 yılında İstanbul'da dünyaya gelen küçük yaşlarda müzik yaşamına başlayan 1970'li yılların önemli bestekarı ve ses sanatçısı Kenan Küçüközcan'ın 10 gün önce kaldığı Erdemli Huzurevi'nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Bir döneme damga vurmuştu! Kenan Küçüközcan hayatını kaybetti

Küçüközcan, yapılan tüm tedavilere rağmen çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 77 yaşında hayatını kaybetti. Özcan'ın bir oğlu olduğu öğrenildi. Oğlu ile uzun süredir görüşmediği bilgisine ulaşılan Özcan, Erdemli Devlet Hastanesi morgundan alınarak Koyuncu Mahallesi'nde bulunan Çet Tepesi Mezarlığına götürüldü.

Bir döneme damga vurmuştu! Kenan Küçüközcan hayatını kaybetti

Burada Mersin Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetlerine bağlı imam tarafından kıldırılan cenaze namazına da yine aynı birimde görev yapan 4 kişi katıldı. Biri imam 5 kişi ile kılınan cenaze namazının ardından sanatçının naaşı, kimsesizler mezarlığı kısmına defin edildi.

Bir döneme damga vurmuştu! Kenan Küçüközcan hayatını kaybetti

Mezarın üzerinin kepçe ile kapatılmasının ardından sanatçının ismi bir tahtaya yazılarak kabrine takıldı.

Bir döneme damga vurmuştu! Kenan Küçüközcan hayatını kaybetti

YILIN ÜMİT VEREN ERKEK SANATÇISI SEÇİLMİŞTİ
1972 yılında "Yılın Ümit Veren Erkek Sanatçısı" da seçilen bestekarın, bir süre ABD'de yaşadığı ardından 1996 yılında Türkiye'ye tekrar döndüğü belirtildi. Bir süredir Mersin'de yalnız yaşayan, ancak son aylarda ihtiyaçlarını gideremeyecek duruma geldiği belirtilen sanatçının, 2 ay önce Erdemli ilçesinde bulunan huzurevine yerleştirildiği öğrenildi. Özcan'ın Çilli Bom şarkısını dönemin ünlülerinden Lale Belkıs seslendirmişti.