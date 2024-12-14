Bir dönemin unutulmaz bestekarı 'Çilli Bom'u çıkaran, aynı zamanda birçok şarkının yazarı ve ses sanatçısı olan Kenan Küçüközcan 'ın sadece 5 kişi ile kimsesizler mezarlığına defnedilmesi, müzikseverleri üzdü.

Küçüközcan, yapılan tüm tedavilere rağmen çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 77 yaşında hayatını kaybetti. Özcan'ın bir oğlu olduğu öğrenildi. Oğlu ile uzun süredir görüşmediği bilgisine ulaşılan Özcan, Erdemli Devlet Hastanesi morgundan alınarak Koyuncu Mahallesi'nde bulunan Çet Tepesi Mezarlığına götürüldü.