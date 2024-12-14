"Çilli Bom" "Çamlıca yolunda" gibi bir döneme damga vuran eserlerin sahibi bestekar Kenan Küçüközcan, 77 yaşında hayatını kaybetti.
KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ
Mersin'de kaldığı huzur evinde vefat eden Bestekar Kenan Küçüközcan, 5 kişinin katıldığı cenaze törenini ardından kimsesizler mezarlığına defnedildi.
Bir dönemin unutulmaz bestekarı 'Çilli Bom'u çıkaran, aynı zamanda birçok şarkının yazarı ve ses sanatçısı olan Kenan Küçüközcan'ın sadece 5 kişi ile kimsesizler mezarlığına defnedilmesi, müzikseverleri üzdü.
14 Nisan 1947 yılında İstanbul'da dünyaya gelen küçük yaşlarda müzik yaşamına başlayan 1970'li yılların önemli bestekarı ve ses sanatçısı Kenan Küçüközcan'ın 10 gün önce kaldığı Erdemli Huzurevi'nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Küçüközcan, yapılan tüm tedavilere rağmen çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 77 yaşında hayatını kaybetti. Özcan'ın bir oğlu olduğu öğrenildi. Oğlu ile uzun süredir görüşmediği bilgisine ulaşılan Özcan, Erdemli Devlet Hastanesi morgundan alınarak Koyuncu Mahallesi'nde bulunan Çet Tepesi Mezarlığına götürüldü.
Burada Mersin Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetlerine bağlı imam tarafından kıldırılan cenaze namazına da yine aynı birimde görev yapan 4 kişi katıldı. Biri imam 5 kişi ile kılınan cenaze namazının ardından sanatçının naaşı, kimsesizler mezarlığı kısmına defin edildi.
Mezarın üzerinin kepçe ile kapatılmasının ardından sanatçının ismi bir tahtaya yazılarak kabrine takıldı.
YILIN ÜMİT VEREN ERKEK SANATÇISI SEÇİLMİŞTİ
1972 yılında "Yılın Ümit Veren Erkek Sanatçısı" da seçilen bestekarın, bir süre ABD'de yaşadığı ardından 1996 yılında Türkiye'ye tekrar döndüğü belirtildi. Bir süredir Mersin'de yalnız yaşayan, ancak son aylarda ihtiyaçlarını gideremeyecek duruma geldiği belirtilen sanatçının, 2 ay önce Erdemli ilçesinde bulunan huzurevine yerleştirildiği öğrenildi. Özcan'ın Çilli Bom şarkısını dönemin ünlülerinden Lale Belkıs seslendirmişti.