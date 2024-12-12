Duygu Sarışın cemiyete girdi! Mete Atatüre ile aşk mı yaşıyor? Her halini ’beğeniyor’ bir an olsun yalnız bırakmıyor

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Duygu Sarışın, özellikle meslektaşı Çağatay Ulusoy ile sürdürdüğü 7 yıllık ilişkisiyle sık sık magazin manşetlerinde yer almıştı. Evlilik haberi beklenen çift Ocak 2023'te ise yollarını ayırmıştı.