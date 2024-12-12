Duygu Sarışın cemiyete girdi! Mete Atatüre ile aşk mı yaşıyor? Her halini ’beğeniyor’ bir an olsun yalnız bırakmıyor

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Duygu Sarışın, özellikle meslektaşı Çağatay Ulusoy ile sürdürdüğü 7 yıllık ilişkisiyle sık sık magazin manşetlerinde yer almıştı. Evlilik haberi beklenen çift Ocak 2023'te ise yollarını ayırmıştı.
Ayrılığın ardından Çağatay Ulusoy'un adı birçok güzelle anılırken Duygu Sarışın'la ilgili bir gelişme hayranlarını heyecanlandırdı.
YAKIN TAKİP
Duygu Sarışın'ın adı Mete Atatüre ile aşk dedikodularına karıştı. Takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre; çift sosyal medyada birbirlerini yakın takibe aldı.
Atatüre'nin Duygu Sarışın'ın her paylaşımını beğendiği görüldü.
Ünlü oyuncu ise Mete Atatüre'yi ödül aldığı Rahmi M. Koç Bilim Madalyası töreninde yalnız bırakmadı.