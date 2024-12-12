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Duygu Sarışın cemiyete girdi! Mete Atatüre ile aşk mı yaşıyor? Her halini 'beğeniyor' bir an olsun yalnız bırakmıyor

Uzun bir süre aşk yaşadığı meslektaşı Çağatay Ulusoy ile Ocak 2023'te yollarını ayıran Duygu Sarışın'ın adı Mete Atatüre ile aşk dedikodularına karıştı. Takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre; ikili sosyal medyada birbirlerini yakın takibe aldı. Atatüre, Sarışın'ın her paylaşımını beğenirken güzel oyuncu ödül töreninde erkek arkadaşını yalnız bırakmadı. İşte Duygu Sarışın ile Mete Atatüre arasında yaşananlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 16:47 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 16:51
Duygu Sarışın cemiyete girdi! Mete Atatüre ile aşk mı yaşıyor? Her halini ’beğeniyor’ bir an olsun yalnız bırakmıyor

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Duygu Sarışın, özellikle meslektaşı Çağatay Ulusoy ile sürdürdüğü 7 yıllık ilişkisiyle sık sık magazin manşetlerinde yer almıştı. Evlilik haberi beklenen çift Ocak 2023'te ise yollarını ayırmıştı.

Duygu Sarışın cemiyete girdi! Mete Atatüre ile aşk mı yaşıyor? Her halini ’beğeniyor’ bir an olsun yalnız bırakmıyor

Ayrılığın ardından Çağatay Ulusoy'un adı birçok güzelle anılırken Duygu Sarışın'la ilgili bir gelişme hayranlarını heyecanlandırdı.

Duygu Sarışın cemiyete girdi! Mete Atatüre ile aşk mı yaşıyor? Her halini ’beğeniyor’ bir an olsun yalnız bırakmıyor

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Duygu Sarışın'ın adı Mete Atatüre ile aşk dedikodularına karıştı. Takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre; çift sosyal medyada birbirlerini yakın takibe aldı.

Duygu Sarışın cemiyete girdi! Mete Atatüre ile aşk mı yaşıyor? Her halini ’beğeniyor’ bir an olsun yalnız bırakmıyor

Atatüre'nin Duygu Sarışın'ın her paylaşımını beğendiği görüldü.

Duygu Sarışın cemiyete girdi! Mete Atatüre ile aşk mı yaşıyor? Her halini ’beğeniyor’ bir an olsun yalnız bırakmıyor

Ünlü oyuncu ise Mete Atatüre'yi ödül aldığı Rahmi M. Koç Bilim Madalyası töreninde yalnız bırakmadı.

Duygu Sarışın cemiyete girdi! Mete Atatüre ile aşk mı yaşıyor? Her halini ’beğeniyor’ bir an olsun yalnız bırakmıyor

Ödül töreninde çekilen toplu fotoğrafta Duygu Sarışın'ın da yer alması dikkatlerden kaçmadı.

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