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Ahmet Kural’ın oğlu Kemal 1 yaşına bastı! Doğum günü pozları büyük ilgi gördü!

Avukat Çağla Gizem Şahin ile 4 yıllık birlikteliğini 2023'te evlilikle taçlandıran Ahmet Kural, oğlu Kemal'in dünyaya gelmesiyle ilk kez babalık duygusunu tattı. Ünlü oyuncunun oğlu Kemal, 1 yaşına bastı. Ünlü çift ise oğulları için doğum günü partisi düzenledi. Anne Çağla Gizem Şahin, doğum günü pozlarını sosyal medyada yayınlamayı ihmal etmedi. Ahmet Kural'ın aile pozlarına beğeni yağdı.

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Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 09:37 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 09:41
Ahmet Kural’ın oğlu Kemal 1 yaşına bastı! Doğum günü pozları büyük ilgi gördü!

Oyuncu Ahmet Kural, 2023 yılında avukat Çağla Gizem Şahin ile Bodrum'da dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlikten Kemal adını verdikleri bir oğlu oldu.

Ahmet Kural’ın oğlu Kemal 1 yaşına bastı! Doğum günü pozları büyük ilgi gördü!

Minik Kemal'i gözlerden uzak büyüten ünlü çiftten Kural, geçtiğimiz aylarda babalık deneyimini ve minik oğlunu anlattı: "Her gün farklı şeyler öğreniyoruz, baba diye hecelemeye başladı ama ilk anne dedi. Bazen bana benziyor, bazen Çağla'ya benziyor ama kaşı gözü çok oynuyor. Mimik çok"

Ahmet Kural’ın oğlu Kemal 1 yaşına bastı! Doğum günü pozları büyük ilgi gördü!

Çağla Gizem Şahin ve Ahmet Kural'ın oğulları Kemal, dün 1 yaşına bastı. Ünlü çift ise oğulları için doğum günü partisi düzenledi.

Ahmet Kural’ın oğlu Kemal 1 yaşına bastı! Doğum günü pozları büyük ilgi gördü!

Çağla Gizem Şahin doğum gününe dair anları Instagram hesabında şu notla paylaştı: "Duygularımı ifade etmem mümkün değil... Güzel kalpli, güler yüzlü, pofpof oğlumuz... İyi ki doğdun" notunu düştü.

Ahmet Kural’ın oğlu Kemal 1 yaşına bastı! Doğum günü pozları büyük ilgi gördü!

Ahmet Kural da eşinin paylaşımına "Sağlıklı, Mutlu yılların olsun Kemal'im" yorumuyla karşılık verdi.

Ahmet Kural’ın oğlu Kemal 1 yaşına bastı! Doğum günü pozları büyük ilgi gördü!

Ahmet Kural'ın da yayınladığı mutlu aile tablosuna çiftin takipçilerinden kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Öte yandan Kemal bebek, annesine benzetildi.

Ahmet Kural’ın oğlu Kemal 1 yaşına bastı! Doğum günü pozları büyük ilgi gördü!

İşte minik Kemal'in doğum gününden kareler...

Ahmet Kural’ın oğlu Kemal 1 yaşına bastı! Doğum günü pozları büyük ilgi gördü!

Minik Kemal'in doğum gününden kareler...

Ahmet Kural’ın oğlu Kemal 1 yaşına bastı! Doğum günü pozları büyük ilgi gördü!

Minik Kemal'in doğum gününden kareler...

Ahmet Kural’ın oğlu Kemal 1 yaşına bastı! Doğum günü pozları büyük ilgi gördü!

Minik Kemal'in doğum gününden kareler...