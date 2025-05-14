Ahmet Kural’ın oğlu Kemal 1 yaşına bastı! Doğum günü pozları büyük ilgi gördü!

Oyuncu Ahmet Kural, 2023 yılında avukat Çağla Gizem Şahin ile Bodrum'da dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlikten Kemal adını verdikleri bir oğlu oldu.

Minik Kemal'i gözlerden uzak büyüten ünlü çiftten Kural, geçtiğimiz aylarda babalık deneyimini ve minik oğlunu anlattı: "Her gün farklı şeyler öğreniyoruz, baba diye hecelemeye başladı ama ilk anne dedi. Bazen bana benziyor, bazen Çağla'ya benziyor ama kaşı gözü çok oynuyor. Mimik çok"

Çağla Gizem Şahin ve Ahmet Kural'ın oğulları Kemal, dün 1 yaşına bastı. Ünlü çift ise oğulları için doğum günü partisi düzenledi.

Çağla Gizem Şahin doğum gününe dair anları Instagram hesabında şu notla paylaştı: "Duygularımı ifade etmem mümkün değil... Güzel kalpli, güler yüzlü, pofpof oğlumuz... İyi ki doğdun" notunu düştü.