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Şöhret dünyasının tanınan isimleri Justin Bieber ve Kylie Jenner'dan eli kanlı İsrail'e destek paylaşımı! Tepkiler çığ gibi büyüdü

İsrail günlerdir Gazze'de sivilleri katletmeye devam ediyor. Günlerdir yoğun bombardıman altında kalan Gazze'de insanlar canlarını kurtarmak için çabalarken işgalci devlet İsrail savaş suçu işliyor. Dünyada büyük yankı uyanduran bu katliama tepkiler çığ gibi büyürken, şöhret dünyasının tanınan isimlerinden İsrail'e destek mesajları geldi. Kanadalı ünlü şarkıcı Justin Bieber, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, enkaza dönen Gazze'nin fotoğraflarına yer verip işgalci İsrail'e 'dua' istedi. Kylie Jenner ise İsrail yanlısı "Stand With Us" hesabından, üzerinde İsrail bayrağı bulunan ve "Şimdi ve her zaman İsrail halkının yanındayız!" yazan fotoğrafı paylaştı. Tepkiler üzerine iki isimde o skandal paylaşımlarını kaldırdı.

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Giriş Tarihi 11 Ekim 2023, 23:53 Güncelleme 12 Ekim 2023, 00:59
Şöhret dünyasının tanınan isimleri Justin Bieber ve Kylie Jenner’dan eli kanlı İsrail’e destek paylaşımı! Tepkiler çığ gibi büyüdü 1

İsrail savaş suçu işlemeye devam ediyor.

Şöhret dünyasının tanınan isimleri Justin Bieber ve Kylie Jenner’dan eli kanlı İsrail’e destek paylaşımı! Tepkiler çığ gibi büyüdü 2

İsrail'in saldırıları altında taş taş üstünde kalmayan Gazze'de insanlar canlarını zor kurtarıyor.

Şöhret dünyasının tanınan isimleri Justin Bieber ve Kylie Jenner’dan eli kanlı İsrail’e destek paylaşımı! Tepkiler çığ gibi büyüdü 3

Günlerdir Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail, uluslararası sözleşmelerce yasak olan fosfor bombasını da kullandı.

Fosfor bombası insan derisine değdiği anda kemiklere kadar nüfuz ederek ciddi kimyasal yanıklara sebep oluyor

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