Şöhret dünyasının tanınan isimleri Justin Bieber ve Kylie Jenner'dan eli kanlı İsrail'e destek paylaşımı! Tepkiler çığ gibi büyüdü

İsrail günlerdir Gazze'de sivilleri katletmeye devam ediyor. Günlerdir yoğun bombardıman altında kalan Gazze'de insanlar canlarını kurtarmak için çabalarken işgalci devlet İsrail savaş suçu işliyor. Dünyada büyük yankı uyanduran bu katliama tepkiler çığ gibi büyürken, şöhret dünyasının tanınan isimlerinden İsrail'e destek mesajları geldi. Kanadalı ünlü şarkıcı Justin Bieber, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, enkaza dönen Gazze'nin fotoğraflarına yer verip işgalci İsrail'e 'dua' istedi. Kylie Jenner ise İsrail yanlısı "Stand With Us" hesabından, üzerinde İsrail bayrağı bulunan ve "Şimdi ve her zaman İsrail halkının yanındayız!" yazan fotoğrafı paylaştı. Tepkiler üzerine iki isimde o skandal paylaşımlarını kaldırdı.