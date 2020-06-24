Sofia Vergara yarışmacıyı elemek isterken sahneden düştü! "Bundan daha korkunç bir şey görmedim"
Yıllar önce Kolombiya'dan kalkıp ünlü bir oyuncu olmak hayalleriyle ABD'nin yolunu tutan Sofia Margarita Vergara, bugün herkesin gıptayla baktığı bir yıldız. Plaj fotoğrafçısı tarafından keşfedilen Sofia Vergara, jüri üyesi olduğu 'America's Got Talent' yarışmasında bir yarışmacıyı elemek isterken sahneden seyircilerin arasına düştü.Vergara düşmenin ardından kısa sürede kendini toparladı ve "Bundan daha korkunç bir şey görmedim" dedi. Yarışmanın yapımcısı olan ve seçici kurulda da yer alan Simon Cowell da Vergara'ya "Kendini yaralayacaksın" dedi.
24.06.2020 15:25
- Son Güncelleme: 24.06.2020 15:25
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