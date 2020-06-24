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Sofia Vergara yarışmacıyı elemek isterken sahneden düştü! "Bundan daha korkunç bir şey görmedim"

Yıllar önce Kolombiya'dan kalkıp ünlü bir oyuncu olmak hayalleriyle ABD'nin yolunu tutan Sofia Margarita Vergara, bugün herkesin gıptayla baktığı bir yıldız. Plaj fotoğrafçısı tarafından keşfedilen Sofia Vergara, jüri üyesi olduğu 'America's Got Talent' yarışmasında bir yarışmacıyı elemek isterken sahneden seyircilerin arasına düştü.Vergara düşmenin ardından kısa sürede kendini toparladı ve "Bundan daha korkunç bir şey görmedim" dedi. Yarışmanın yapımcısı olan ve seçici kurulda da yer alan Simon Cowell da Vergara'ya "Kendini yaralayacaksın" dedi.

24.06.2020 15:25 - Son Güncelleme: 24.06.2020 15:25
Sofia Vergara yarışmacıyı elemek isterken sahneden düştü! Bundan daha korkunç bir şey görmedim

Oyuncu Sofia Vergara, jüri üyesi olduğu 'America's Got Talent' yarışmasının önceki gece ekrana gelen bölümünde bir yarışmacıyı elemek istedi. Vergara, Chef Boy Bonez adlı yarışmacı şarkısını söylerken önündeki kırmızı butona bastı.

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Sofia Vergara yarışmacıyı elemek isterken sahneden düştü! Bundan daha korkunç bir şey görmedim

Bu hareketinin ardından yarışmacı seçici kurulun oturduğu masanın yanına geldi.

Sofia Vergara yarışmacıyı elemek isterken sahneden düştü! Bundan daha korkunç bir şey görmedim

O sırada Vergara aniden oturduğu yerde dengesini kaybedip seyircilerin arasına düştü.

Sofia Vergara yarışmacıyı elemek isterken sahneden düştü! Bundan daha korkunç bir şey görmedim

Vergara düşmenin ardından kısa sürede kendini toparladı ve "Bundan daha korkunç bir şey görmedim" dedi.

Sofia Vergara yarışmacıyı elemek isterken sahneden düştü! Bundan daha korkunç bir şey görmedim

Yarışmanın yapımcısı olan ve seçici kurulda da yer alan Simon Cowell da Vergara'ya "Kendini yaralayacaksın" dedi.

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