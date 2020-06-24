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Elizabeth Hurley intihar eden eski eşi Steve Bing'e böyle veda etti: Korkunç son!

İngiliz oyuncu ve model Elizabeth Hurley'nin eski kocası ve oğlu Damian'ın babası olan yapımcı Steve Bing intihar etti. 55 yaşındaki yapımcı, Los Angeles'ta oturduğu apartmanın 27'inci katından atladı. Elizabeth Hurley, eski eşi Steve Bing'e, Instagram hesabından veda etti. Oğlu Damian'ın babası Bing'in Los Angeles'taki evinde intihar etmesinin ardından oldukça üzgün olduğunu dile getiren Hurley, 'Bu korkunç bir son' dedi.

24.06.2020 14:37 - Son Güncelleme: 24.06.2020 14:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





