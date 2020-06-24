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Elizabeth Hurley intihar eden eski eşi Steve Bing'e böyle veda etti: Korkunç son!

İngiliz oyuncu ve model Elizabeth Hurley'nin eski kocası ve oğlu Damian'ın babası olan yapımcı Steve Bing intihar etti. 55 yaşındaki yapımcı, Los Angeles'ta oturduğu apartmanın 27'inci katından atladı. Elizabeth Hurley, eski eşi Steve Bing'e, Instagram hesabından veda etti. Oğlu Damian'ın babası Bing'in Los Angeles'taki evinde intihar etmesinin ardından oldukça üzgün olduğunu dile getiren Hurley, 'Bu korkunç bir son' dedi.

24.06.2020 14:37 - Son Güncelleme: 24.06.2020 14:37
Elizabeth Hurley intihar eden eski eşi Steve Bing'e böyle veda etti: Korkunç son!

İngiliz oyuncu ve model Elizabeth Hurley'in oğlu Damian'ın babası yapımcı Steve Bing, Los Angeles'ta oturduğu apartmanın 27'inci katından atlayarak intihar etti.

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Elizabeth Hurley intihar eden eski eşi Steve Bing'e böyle veda etti: Korkunç son!

Elizabeth Hurley, eski sevgilisi Steve Bing ile birlikte çekilmiş fotoğrafları Instagram'da yayınladı. Eski model, oğlu Damian'ın babası Bing'in Los Angeles'taki evinde intihar etmesinin ardından oldukça üzgün olduğunu dile getirdi.

Elizabeth Hurley intihar eden eski eşi Steve Bing'e böyle veda etti: Korkunç son!

"BU KORKUNÇ BİR SON"

55 yaşındaki Hurley, "Steve artık bizimle değil, bu korkunç bir son" ifadelerini kullandı. Steve Bing'den 'tatlı ve kibar bir adam' şeklinde bahseden İngiliz eski model, birlikte çok güzel hatıralarının olduğunu belirtti.

Elizabeth Hurley intihar eden eski eşi Steve Bing'e böyle veda etti: Korkunç son!

Geçen yıl Bing ile aralarının düzeldiğini ve yeniden yakınlaştıklarını söyleyen, son olarak oğlu Damian'ın 18'inci doğum gününde konuştuklarını vurgulayan Hurley, "Bu yıkıcı bir haber. Herkese sevgi dolu mesajları için teşekkür ederim" dedi.

Elizabeth Hurley intihar eden eski eşi Steve Bing'e böyle veda etti: Korkunç son!

Zengin bir ailenin oğlu olan 55 yaşındaki Steve Bing'in, koronavirüs salgınından dolayı evde karantinada ruh halinin bozulduğu ve depresyona girdiği belirtildi.

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