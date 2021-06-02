Sofia Vergara kalçasıyla bakın ne yaptı! Birden sahneye atladı izleyiciler neye uğradığını şaşırdı o hareketi çok konuşuldu

Sofia Vergara kalçasıyla bakın ne yaptı! Birden sahneye atladı izleyiciler neye uğradığını şaşırdı… Jüri üyeleri arasında bulunduğu yetenek yarışmasında sahneye çıkan 48 yaşındaki Sofia Vergara, izleyicilere ilginç anlar yaşattı. Modern Family dizisiyle hafızalara kazınan Kolombiya asıllı oyuncu, bir yarışmacının yetenekli olduğu alanda kendini denemek isteyince olanlar oldu. Dünyaca ünlü oyuncu ve sunucu, kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı. O anlar izleyicileri ekran başına kilitlerken sosyal medyada gündem oldu. İşte Sofia Vergara'nın sosyal medyayı sallayan o görüntüleri…

02.06.2021 23:41 - Son Güncelleme: 02.06.2021 23:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





