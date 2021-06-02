Sofia Vergara kalçasıyla bakın ne yaptı! Birden sahneye atladı izleyiciler neye uğradığını şaşırdı o hareketi çok konuşuldu
Sofia Vergara kalçasıyla bakın ne yaptı! Birden sahneye atladı izleyiciler neye uğradığını şaşırdı… Jüri üyeleri arasında bulunduğu yetenek yarışmasında sahneye çıkan 48 yaşındaki Sofia Vergara, izleyicilere ilginç anlar yaşattı. Modern Family dizisiyle hafızalara kazınan Kolombiya asıllı oyuncu, bir yarışmacının yetenekli olduğu alanda kendini denemek isteyince olanlar oldu. Dünyaca ünlü oyuncu ve sunucu, kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı. O anlar izleyicileri ekran başına kilitlerken sosyal medyada gündem oldu. İşte Sofia Vergara'nın sosyal medyayı sallayan o görüntüleri…
02.06.2021 23:41
- Son Güncelleme: 02.06.2021 23:43
Modern Family dizisiyle hafızalara kazınan Kolombiya asıllı oyuncu ve sunucu Sofia Vergara, jüri üyeliğini üstlendiği yarışmada seyircilere ilginç anlar yaşattı.
Simon Cowell'ın yapımcılığını üstlendiği, jüri üyeleri arasında Vergara'nın yanı sıra Alman model Heidi Klum ile Howie Mandel'in de yer aldığı yarışmaya katılan Mr Cherry, sahnede kalçasıyla ceviz kırdı.
Mr Cherry'nin rekoru, sadece 30 saniyede 70 tane cevizi kalçasıyla kırmaktı. Mr Cherry, daha sonra da 79 tane cevizi yine kısa bir zamanda kırdı ve geriye kırılmamış sadece bir tane ceviz kaldı.
Yarışmacıdan etkilenen Sofia Vergara, aynı hareketi denemek istedi. Sahneye çıkan Vergara, ne kadar denerse denesin hiçbir cevizi kalçasıyla kırmayı başaramadı.
Ceviz kırmaya çalışırken canının yandığını dile getiren Sofia Vergara'nın o anları ise izleyicileri ekran başına kilitlerken sosyal medyada gündem oldu.