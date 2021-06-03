İbrahim Kutluay’dan flaş İdil Yazar hamlesi! Suskunluğunu bozdu sosyal medyada açıkladı
İbrahim Kutluay'dan flaş İdil Yazar hamlesi! Suskunluğunu bozdu… Uğruna Demet Şener'den boşandığı Edwina Sponza ile ayrıldığı iddia edilen İbrahim Kutluay'ın adı İdil Yazar'la aşk dedikodularına karışmıştı. Yaptığı pratik ve lezzetli tariflerle tanınan İdil Yazar'la aşk yaşadığı yönündeki haberlerle gündeme gelen eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Kutluay, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. İşte detaylar…
03.06.2021 02:01
- Son Güncelleme: 03.06.2021 02:01
Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın, uğruna eşinden boşandığı Edwina Sponza ile ayrıldığı iddia edildi.
Edwina Sponza ile bir dargın bir barışık yaşadığı aşkla sık sık gündem olan İbrahim Kutluay'ın adı İdil Yazar'la aşk dedikodularına karıştı.
Yaptığı pratik ve lezzetli tariflerle tanınan İdil Yazar'la aşk yaşadığı yönündeki haberlerle gündeme gelen eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.
Instagram'ın hikaye kısmında açıklamada bulunan Kutluay, "Bugün basında hakkımda çıkan haber doğru değildir. Saygılarımla" diyerek iddiaları net bir dille yalanladı.
NE OLMUŞTU?
İbrahim Kutluay ile Demet Akalın yıllar önce çok büyük bir aşk yaşamışlardı, hatırlarsınız. İkili o dönemin en gözde çiftlerinden biriydi.