Şeyma Subaşı evlilik yolunda ilk adımı attı! Önce hamilelik iddialarına son noktayı koydu sonra bombayı patlattı
Şeyma Subaşı muradına erdi! Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı yatırımcı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den bebek beklediği yönünde çıkan haberlerle gündem olmuştu. Konuyla ilgili suskunluğunu bozan Subaşı, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı. Subaşı, hamilelik iddialarını yalanladığı paylaşımın ardından yayınladığı videoyla ise hayranlarını şaşkına çevirdi. Subaşı, Mohammed Alsaloussi'den aldığı romantik evlenme teklifini Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı. O anlar sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar…
02.06.2021 23:16
- Son Güncelleme: 02.06.2021 23:18
Acun Ilcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile birliktelik yaşayan ve aradığı mutluluğu bu ilişkide de bulamayan Şeyma Subaşı, bir süre önce Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'yle yeni bir aşka yelken açmıştı.
Alsaloussi ile mutluluk pozlarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı, geçtiğimiz günlerde hamile olduğu yönündeki haberlerle gündem olmuştu.
HAMİLELİK İDDİALARINI YALANLADI
Konuyla ilgili sessizliğini bozan Şeyma Subaşı, paylaştığı yemek fotoğrafının altına düştüğü notla iddiaları yalanladı.
Sosyal medya fenomeni, "Bugün sağlıklı besleneyim... Sonra karnım falan çıkar Türk basını yine bilmiş bilmiş haber yapar" ifadelerini kullandı.
Şeyma Subaşı, hamilelik iddialarını yalanladığı paylaşımın ardından kısa bir süre sonra Instagram hesabında yayınladığı videoyla sosyal medyaya damga vurdu.