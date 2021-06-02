Şeyma Subaşı evlilik yolunda ilk adımı attı! Önce hamilelik iddialarına son noktayı koydu sonra bombayı patlattı

Acun Ilcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile birliktelik yaşayan ve aradığı mutluluğu bu ilişkide de bulamayan Şeyma Subaşı, bir süre önce Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'yle yeni bir aşka yelken açmıştı.