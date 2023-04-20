Sofia ve Alya’nın birinci yaşını böyle kutladı! 10 yaş küçük sevgilisiyle evlenmişti! 50'lik anne Seray Sever'in ikizlerinin son haline bakın!
2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever geçtiğimiz yıl ikiz çocuklarını kucağına aldı. Kızlarına Sofia ve Alya isimlerini veren çift bugün 1. yaşlarını kutlamak için doğum günü partisi düzenledi.
20.04.2023 09:40 - Son Güncelleme: 20.04.2023 09:40
'Manda Yuvası' filminin setinde tanışıp evlendiği Eray Sünbül ile 2018 yılında evlenen ve ikiz çocuk sahibi olan Seray Sever'in kızları 1 yaşına bastı. Kızlarının ilk yaş gününden kareler paylaşan ünlü sunucu ve oyuncunun paylaşımına Safiye Soyman, Kemal Doğulu gibi bir çok ünlü isim de yorum yaptı. İşte Seray Sever, Eray Sünbül çiftinin kızları Sofia ve Alya'nın son hali...