RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin O programda kilolarıyla eleştirilmişti: ''Arasındaki farkı bulun desem...'' 28 yaşında 61 kiloya düşen Danla Bilic çatır çutur kilo verdi!

O programda kilolarıyla eleştirilmişti: ''Arasındaki farkı bulun desem...'' 28 yaşında 61 kiloya düşen Danla Bilic çatır çutur kilo verdi!

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla tanınan ve şimdilerde bir çok işbirliği ile yüksek mevlalar kazanan ünlü fenomen Danla Bilic, kilolarıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Fenomenin şimdiki halini görenler ise tanıyamıyor.

20.04.2023 09:41 - Son Güncelleme: 20.04.2023 09:41
O programda kilolarıyla eleştirilmişti: ’’Arasındaki farkı bulun desem...’’ 28 yaşında 61 kiloya düşen Danla Bilic çatır çutur kilo verdi!

Makyaj videoları ile tanınan Danla Bilic kilo problemiyle sürekli olarak gündeme geliyordu. Kilolarıyla mutlu olduğunu söylese de sosyal medyada sık sık eleştirilere maruz kalan genç fenomen daha fazla dayanamadı ve büyük değişim geçirdi. Şimdilerde fiziği ile çok konuşulan Bilic'in nasıl zayıfladığı merak ediliyor. O programda kilolarıyla bir hayli eleştirilen ünlü isim son haliyle şaşırttı. İşte detaylar...

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O programda kilolarıyla eleştirilmişti: ’’Arasındaki farkı bulun desem...’’ 28 yaşında 61 kiloya düşen Danla Bilic çatır çutur kilo verdi!

Geçtiğimiz yıllarda Beyaz Show'a katılan ve kilolarıyla gündem olan Danla Bilic bir değişti pir değişti. Bilic'in programdaki görüntüsü sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

O programda kilolarıyla eleştirilmişti: ’’Arasındaki farkı bulun desem...’’ 28 yaşında 61 kiloya düşen Danla Bilic çatır çutur kilo verdi!

O görüntüsüyle ilgili itirafta da bulunan Bilic, "15 kilo aldım. Takipçilerim nasıl kilo aldığımı videolardan takip ettiler. Bundan sonraki formatta ise hafta hafta nasıl kilo verdiğimi görecekler" demişti.

O programda kilolarıyla eleştirilmişti: ’’Arasındaki farkı bulun desem...’’ 28 yaşında 61 kiloya düşen Danla Bilic çatır çutur kilo verdi!

Eleştirilerden sıkılan Danla daha fazla dayanamadı ve büyük değişiklik için bir adım attı. Geçirdiği değişim her gün biraz daha dikkat çekmeye başladı ve Biliç'in eski halinden eser kalmadı.

O programda kilolarıyla eleştirilmişti: ’’Arasındaki farkı bulun desem...’’ 28 yaşında 61 kiloya düşen Danla Bilic çatır çutur kilo verdi!

Genç fenomen, paylaştığı postta ameliyat olduğunu duyurdu. Ünlü fenomen geçirdiği operasyonu sosyal medyadan saklamıştı fakat hastane çalışanlarından birinin magazine duyurması üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı.

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