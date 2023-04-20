O programda kilolarıyla eleştirilmişti: ’’Arasındaki farkı bulun desem...’’ 28 yaşında 61 kiloya düşen Danla Bilic çatır çutur kilo verdi!

Makyaj videoları ile tanınan Danla Bilic kilo problemiyle sürekli olarak gündeme geliyordu. Kilolarıyla mutlu olduğunu söylese de sosyal medyada sık sık eleştirilere maruz kalan genç fenomen daha fazla dayanamadı ve büyük değişim geçirdi. Şimdilerde fiziği ile çok konuşulan Bilic'in nasıl zayıfladığı merak ediliyor. O programda kilolarıyla bir hayli eleştirilen ünlü isim son haliyle şaşırttı. İşte detaylar...