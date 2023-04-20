Serdar Ortaç’tan korkutan itiraf! Yayın sırasında açıkladı! Sevenlerini endişelendirdi! “Çok ağır ilaçlar alıyorum ve...”
Chloe Loughnan ile boşandıktan sonra çeşitli açıklamalarla gündeme gelen Serdar Ortaç kısa süre önce kardeşini kaybetmişti. Kardeşinin vefatıyla sarsılan Ortaç, bu kez sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamayla hayranlarını korkuttu. MS hastalığıyla (Multipl Skleroz) yıllardır mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, "Çok ağır ilaçlar alıyorum" diyerek yaşadıklarını anlattı. İşte Serdar Ortaç'ın o açıklaması...
20.04.2023 09:01 - Son Güncelleme: 20.04.2023 09:31
Chloe Loughnan ile boşandıktan sonra çeşitli açıklamalarla gündeme gelen Serdar Ortaç kısa süre önce kardeşini kaybetmişti.
MS hastalığıyla (Multipl Skleroz) yıllardır mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, "Çok ağır ilaçlar alıyorum" diyerek yaşadıklarını anlattı.