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Haberler Magazin Serdar Ortaç’tan korkutan itiraf! Yayın sırasında açıkladı! Sevenlerini endişelendirdi! “Çok ağır ilaçlar alıyorum ve...”

Serdar Ortaç’tan korkutan itiraf! Yayın sırasında açıkladı! Sevenlerini endişelendirdi! “Çok ağır ilaçlar alıyorum ve...”

Chloe Loughnan ile boşandıktan sonra çeşitli açıklamalarla gündeme gelen Serdar Ortaç kısa süre önce kardeşini kaybetmişti. Kardeşinin vefatıyla sarsılan Ortaç, bu kez sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamayla hayranlarını korkuttu. MS hastalığıyla (Multipl Skleroz) yıllardır mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, "Çok ağır ilaçlar alıyorum" diyerek yaşadıklarını anlattı. İşte Serdar Ortaç'ın o açıklaması...

takvim.com.tr
20.04.2023 09:01 - Son Güncelleme: 20.04.2023 09:31
Serdar Ortaç’tan korkutan itiraf! Yayın sırasında açıkladı! Sevenlerini endişelendirdi! “Çok ağır ilaçlar alıyorum ve...”

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serdar Ortaç’tan korkutan itiraf! Yayın sırasında açıkladı! Sevenlerini endişelendirdi! “Çok ağır ilaçlar alıyorum ve...”

Chloe Loughnan ile boşandıktan sonra çeşitli açıklamalarla gündeme gelen Serdar Ortaç kısa süre önce kardeşini kaybetmişti.

Serdar Ortaç’tan korkutan itiraf! Yayın sırasında açıkladı! Sevenlerini endişelendirdi! “Çok ağır ilaçlar alıyorum ve...”

Kardeşinin vefatıyla sarsılan Ortaç, bu kez sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamayla hayranlarını korkuttu.

Serdar Ortaç’tan korkutan itiraf! Yayın sırasında açıkladı! Sevenlerini endişelendirdi! “Çok ağır ilaçlar alıyorum ve...”

MS hastalığıyla (Multipl Skleroz) yıllardır mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, "Çok ağır ilaçlar alıyorum" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Serdar Ortaç’tan korkutan itiraf! Yayın sırasında açıkladı! Sevenlerini endişelendirdi! “Çok ağır ilaçlar alıyorum ve...”

TikTok yayınında açıklamalarda bulunan Ortaç, içtiği ilaçlar yüzünden 17:30 a kadar uyuduğunu söyledi.

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