14 ay önce evlenmişlerdi! Nihat Doğan’ın eşi Arzu Doğan’ın beyaz bikinisiyle yaptığı paylaşım olay oldu: Nihat görmesin bu pozu!

Nihat Doğan ile Ağustos 2022'de dünyaevine giren Arzu Doğan (Arezoo Gharlar), geçen haftalarda evi terk ettiği ve oğlunu da alıp memleketi İran'a gittiği yönündeki iddialarla gündem olmuştu. Konuyla ilgili ünlü çiften herhangi bir açıklama gelmezken Arzu Doğan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Beyaz bikinisi ile verdiği pozları sosyal medya hesabında art arda yayınlayan Doğan'a "Nihat görmesin bu pozu" yorumu yapıldı. İşte Arzu Doğan'ın o paylaşımı...