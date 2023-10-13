14 ay önce evlenmişlerdi! Nihat Doğan’ın eşi Arzu Doğan’ın beyaz bikinisiyle yaptığı paylaşım olay oldu: Nihat görmesin bu pozu!

Nihat Doğan ile Ağustos 2022'de dünyaevine giren Arzu Doğan (Arezoo Gharlar), geçen haftalarda evi terk ettiği ve oğlunu da alıp memleketi İran'a gittiği yönündeki iddialarla gündem olmuştu. Konuyla ilgili ünlü çiften herhangi bir açıklama gelmezken Arzu Doğan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Beyaz bikinisi ile verdiği pozları sosyal medya hesabında art arda yayınlayan Doğan'a "Nihat görmesin bu pozu" yorumu yapıldı. İşte Arzu Doğan'ın o paylaşımı...
Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile geçen Ağustos ayında dünyaevine giren ve 13 Ocak'ta oğlu Badıkan'ı kucağına aldı.
Ünlü çift, geçen haftalarda ise Arzu Doğan'ın evi terk ettiği yönündeki iddialarla gündeme geldi.
Doğan'ın "Aman Güzel Yavaş Yürü" türküsüne çektiği klip nedeniyle ikilinin tartıştığı öne sürüldü.
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