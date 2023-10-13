13 yıl önce evlenen Esra Erol “kardeşim” dediği görümcesiyle paylaştı! Ali Özbir’in kardeşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuyla...

Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Esra Erol, hem ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programıyla hem de örnek aile yaşantısıyla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan sunucu, bu kez görümcesinin doğum gününe özel yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Erol'un "kardeşim" dediği görümcesinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Esra Erol'un o paylaşımı...