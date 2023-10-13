13 yıl önce evlenen Esra Erol “kardeşim” dediği görümcesiyle paylaştı! Ali Özbir’in kardeşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuyla...

Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Esra Erol, hem ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programıyla hem de örnek aile yaşantısıyla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan sunucu, bu kez görümcesinin doğum gününe özel yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Erol'un "kardeşim" dediği görümcesinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Esra Erol'un o paylaşımı...
Esra Erol'da programıyla milyonları ATV ekranına kilitleyen Esra Erol, hem başarı dolu kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
2010 yılında dünyaevine girdiği Ali Özbir'le mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol, bu kez görümcesiyle gündem oldu.
Erol, sosyal medya hesabında görümcesinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.