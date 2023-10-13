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Skandal ki ne skandal! Metin Akpınar'ın bir değil iki kızı varmış Akpınar'ın eşi yapmadığını bırakmamış! Metin Akpınar’dan ilk açıklama!

81 yaşındaki oyuncu Metin Akpınar'ın, 35 yaşında bir kızı olduğu ve kızını yıllarca kabul etmediği haberi önceki gün magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Skandalın altından çıkan her detay şaşkına çevirmeye devam ediyor. Çünkü Akpınar'ın 1 değil 2 kızı olduğu ortaya çıktı. İkiz kardeşleri Duygu ve Sevgi'nin mücadelelerini kazandıkları davanın detayları herkesi hayrete düşürürken bugün ünlü sanatçı Metin Akpınar akıllara zarar olay hakkında basın açıklaması yaptı. İşte Metin Akpınar'ın dikkat çeken o açıklaması!

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 10:35 Güncelleme 14 Ekim 2023, 00:19
Skandal ki ne skandal! Metin Akpınar’ın bir değil iki kızı varmış Akpınar’ın eşi yapmadığını bırakmamış! Metin Akpınar’dan ilk açıklama! 1

82 yaşında Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden bir kızı olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düşerken, bugün bir şok daha yaşandı. Meğer Akpınar'ın 1 değil 2 kızı varmış. Ayrıca kızlarına miras kalmaması için de 5 yıl önce tüm mal varlığını elinden çıkarmış. İşte detaylar...

Skandal ki ne skandal! Metin Akpınar’ın bir değil iki kızı varmış Akpınar’ın eşi yapmadığını bırakmamış! Metin Akpınar’dan ilk açıklama! 2

82 yaşındaki Akpınar'ın Göksel Özdoğdu ile 62 yıllık evliliği bir var. Çiftin bu evliliklerinden bir çocukları yok. Ancak önceki gün Akpınar'ın evlilik dışı bir ilişkisinden, bir kızı olduğu ortaya çıkmıştı.

Akpınar'ın Nebioğlu'nu kızı olarak ilk etapta kabul ettiği ancak Nebioğlu'nun babasının mirasından faydalanmak istemesi üzerine anlaşmazlık çıktığı ve dava yoluna başvurduğu leri sürüldü.
Skandal ki ne skandal! Metin Akpınar’ın bir değil iki kızı varmış Akpınar’ın eşi yapmadığını bırakmamış! Metin Akpınar’dan ilk açıklama! 3

MEĞER İKİZ KIZLARI VARMIŞ

Gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Akpınar'ın 1 değil, 2 kızı olduğu, kızlarının da Duygu ve Sevgi adlı ikiz kardeşler olduğu ortaya çıktı.

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