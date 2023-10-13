Skandal ki ne skandal! Metin Akpınar'ın bir değil iki kızı varmış Akpınar'ın eşi yapmadığını bırakmamış! Metin Akpınar’dan ilk açıklama!

82 yaşında Metin Akpınar 'ın evlilik dışı ilişkisinden bir kızı olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düşerken, bugün bir şok daha yaşandı. Meğer Akpınar'ın 1 değil 2 kızı varmış. Ayrıca kızlarına miras kalmaması için de 5 yıl önce tüm mal varlığını elinden çıkarmış. İşte detaylar...

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82 yaşındaki Akpınar'ın Göksel Özdoğdu ile 62 yıllık evliliği bir var. Çiftin bu evliliklerinden bir çocukları yok. Ancak önceki gün Akpınar'ın evlilik dışı bir ilişkisinden, bir kızı olduğu ortaya çıkmıştı.

Akpınar'ın Nebioğlu'nu kızı olarak ilk etapta kabul ettiği ancak Nebioğlu'nun babasının mirasından faydalanmak istemesi üzerine anlaşmazlık çıktığı ve dava yoluna başvurduğu leri sürüldü.