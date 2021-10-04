Skandal ki ne skandal! Kocasıyla yasak aşk yaşayan ünlü şarkıcıyı asansörde dövdü 'isminde e harfi var ve...'
Magazin ve cemiyet dünyası bu skandalla çalkalanıyor... İddialara göre Ünlü iş insanı, ünlü bir şarkıcıyla yasak aşk yaşıyor. Yasak aşkı öğrenen iş insanın eşi o şarkıcıyı asansörde darp etti. Herkes bu ismin kim olduğunu merak ederken, skandala dair bazı detaylar bugün patlak verdi. İddialar ve ipuçları sonrası sosyal medya çalkalandı. İşte haberin detayları...
04.10.2021 13:39
- Son Güncelleme: 04.10.2021 13:39