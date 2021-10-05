Vav TV İzle
Haberler Magazin Lerzan Mutlu annesi Reyhan Mutlu kızını solda sıfır bıraktı! Hangi Lerzan hangisi annesi kimse işin içinden çıkamadı

Lerzan Mutlu annesi Reyhan Mutlu kızını solda sıfır bıraktı! Hangi Lerzan hangisi annesi kimse işin içinden çıkamadı

Lerzan Mutlu'nun annesi Reyhan Mutlu'yu görenlerin ağzı açık kaldı! 'Hangisi Lerzan hangisi annesi?' sorusu sosyal medya gündeminde! Bir dönem kavgalı olduğu Seda Sayan'a benzetilen 43 yaşındaki Lerzan Mutlu'nun Instagram paylaşımlarında annesi Reyhan Mutlu dikkat çekti. Kızına olan benzerliği ve genç görünümü ile şaşırtan Lerzan Mutlu'nun annesi Reyhan Mutlu, 'Hangisi Lerzan hangisi annesi?' dedirtti.

05.10.2021 09:17 - Son Güncelleme: 05.10.2021 09:18
Lerzan Mutlu annesi Reyhan Mutlu kızını solda sıfır bıraktı! Hangi Lerzan hangisi annesi kimse işin içinden çıkamadı

43 yaşındaki Lerzan Mutlu'nun annesi Reyhan Mutlu'yu görenlerin ağzı açık kaldı! İşte sosyal medyada, 'Hangisi Lerzan hangisi annesi?' dedirten şarkıcı Lerzan Mutlu'nun annesi başta olmak üzere ünlülerin aileleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Lerzan Mutlu annesi Reyhan Mutlu kızını solda sıfır bıraktı! Hangi Lerzan hangisi annesi kimse işin içinden çıkamadı

SİNEM KOBAL

Lerzan Mutlu annesi Reyhan Mutlu kızını solda sıfır bıraktı! Hangi Lerzan hangisi annesi kimse işin içinden çıkamadı

SİNEM KOBAL VE ANNESİ

Nuray Kobal ve Sinem Kobal

Lerzan Mutlu annesi Reyhan Mutlu kızını solda sıfır bıraktı! Hangi Lerzan hangisi annesi kimse işin içinden çıkamadı
Lerzan Mutlu annesi Reyhan Mutlu kızını solda sıfır bıraktı! Hangi Lerzan hangisi annesi kimse işin içinden çıkamadı

Sinem Kobal'ın annesi ve kardeşi

SON DAKİKA