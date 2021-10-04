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Fenerbahçeli Jose Sosa ile Melisa Döngel yasak aşk yaşıyor iddiası olay! Saatlerce sarmaş dolaş...

Melisa Döngel ve Jose Sosa yasak aşk iddiası sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü... Son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden biri olan Melisa Döngel ile Fenerbahçe forması giyen evli futbolcu Jose Sosa'nın yasak aşk yaşadığı iddia ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yaklaşık dört ay aşk yaşadığı iş insanı Deniz Şahin ile yollarını ayıran Döngel ile Fenerbahçeli Jose Sosa ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin, Karaköy'de birlikte eğlenceye daldığı öne sürüldü. İşte detaylar...

04.10.2021 12:34 - Son Güncelleme: 04.10.2021 12:34
Fenerbahçeli Jose Sosa ile Melisa Döngel yasak aşk yaşıyor iddiası olay! Saatlerce sarmaş dolaş...

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Sosa, sahalardan uzak kalsa da gecelerden uzak kalamadı.

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Fenerbahçeli Jose Sosa ile Melisa Döngel yasak aşk yaşıyor iddiası olay! Saatlerce sarmaş dolaş...

Eşi Carolina Alurralde ve ikiz çocuklarıyla mutlu bir aile tablosu çizen Sosa'nın geçtiğimiz günlerde evliliğinde kriz olduğu iddia edilmişti.

Fenerbahçeli Jose Sosa ile Melisa Döngel yasak aşk yaşıyor iddiası olay! Saatlerce sarmaş dolaş...

Gece hayatına düşkünlüğüyle bilinen hatta pandemi döneminde bile yasak partilere katılan futbolcu, önceki gün Karaköy'deki bir mekanda Melisa Döngel'le birlikte görüldü.

Fenerbahçeli Jose Sosa ile Melisa Döngel yasak aşk yaşıyor iddiası olay! Saatlerce sarmaş dolaş...

Güzel oyuncu ve futbolcunun gece boyunca birlikte sarmaş dolaş eğlendiklerini görenler gözlerine inanamadı.

Fenerbahçeli Jose Sosa ile Melisa Döngel yasak aşk yaşıyor iddiası olay! Saatlerce sarmaş dolaş...

Geç saatlere kadar samimi şekilde eğlenen Döngel ve Sosa, mekandan 5 dakika aralıkla ayrı ayrı çıktı.

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