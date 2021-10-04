Fenerbahçeli Jose Sosa ile Melisa Döngel yasak aşk yaşıyor iddiası olay! Saatlerce sarmaş dolaş...
Melisa Döngel ve Jose Sosa yasak aşk iddiası sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü... Son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden biri olan Melisa Döngel ile Fenerbahçe forması giyen evli futbolcu Jose Sosa'nın yasak aşk yaşadığı iddia ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yaklaşık dört ay aşk yaşadığı iş insanı Deniz Şahin ile yollarını ayıran Döngel ile Fenerbahçeli Jose Sosa ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin, Karaköy'de birlikte eğlenceye daldığı öne sürüldü. İşte detaylar...
04.10.2021 12:34
- Son Güncelleme: 04.10.2021 12:34
Gece hayatına düşkünlüğüyle bilinen hatta pandemi döneminde bile yasak partilere katılan futbolcu, önceki gün Karaköy'deki bir mekanda Melisa Döngel'le birlikte görüldü.