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Skandal ki ne skandal! Kocasıyla yasak aşk yaşayan ünlü şarkıcının asansörde ağzını burnunu kırdı 'adında e harfi var'

Magazin ve cemiyet dünyası bu skandalla çalkalanıyor... İddialara göre Ünlü iş insanı, ünlü bir şarkıcıyla yasak aşk yaşıyor. Yasak aşkı öğrenen iş insanın eşi o şarkıcıyı asansörde darp etti. Herkes bu ismin kim olduğunu merak ederken, skandala dair bazı detaylar bugün patlak verdi. İddialar ve ipuçları sonrası sosyal medya çalkalandı. İşte haberin detayları...

05.10.2021 09:15 - Son Güncelleme: 05.10.2021 09:16
Skandal ki ne skandal! Kocasıyla yasak aşk yaşayan ünlü şarkıcının asansörde ağzını burnunu kırdı ’adında e harfi var’

Magazin ve cemiyet dünyasında büyük bir skandal yaşandı. Ünlü bir kadın şarkıcı, evli bir iş insanıyla aşk yaşamaya başladı. İş insanı, yasak aşk yaşadığı sevgilisiyle kalmak için Fulya'daki bir rezidansta ev kiraladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Skandal ki ne skandal! Kocasıyla yasak aşk yaşayan ünlü şarkıcının asansörde ağzını burnunu kırdı ’adında e harfi var’

FULYA'DAKİ EVLERİNDE YAKAYI ELE VERDİLER

Yasak aşk yaşayan ikili, 1.5 ay boyunca gizli gizli Fulya'daki evlerinde buluştu.

Daha sonra evli iş insanın eşi bu durumu öğrenince çıldırmış.

Skandal ki ne skandal! Kocasıyla yasak aşk yaşayan ünlü şarkıcının asansörde ağzını burnunu kırdı ’adında e harfi var’

Eşi gibi iş insanı olan kadın, ünlü şarkıcıyı dedektif gibi takip ederek, Fulya'da evinde yakaladı.

Skandal ki ne skandal! Kocasıyla yasak aşk yaşayan ünlü şarkıcının asansörde ağzını burnunu kırdı ’adında e harfi var’

ÜNLÜ ŞARKICI ASANSÖRDE DARP EDİLDİ

Yabancıymış gibi şarkıcıyla aynı asansöre binen iş insanı, bir anda asansörü durdurdu. Daha sonra ünlü şarkıcıya kimliğini açıklayan iş insanı, saldırmaya başladı.

Skandal ki ne skandal! Kocasıyla yasak aşk yaşayan ünlü şarkıcının asansörde ağzını burnunu kırdı ’adında e harfi var’

Önce şarkıcının pırlantılarını çıkaran iş insanı, daha sonra kıyafetlerini de parçaladı.

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