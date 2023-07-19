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Haberler Magazin "Sizin gibilerden tiksiniyorum" Bergüzar Korel başörtülü genç kadına "Çarşafın değiyor tiksiniyorum sizden" diyen kişiye fena yüklendi

"Sizin gibilerden tiksiniyorum" Bergüzar Korel başörtülü genç kadına "Çarşafın değiyor tiksiniyorum sizden" diyen kişiye fena yüklendi

Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten 3 evladı olan Bergüzar Korel, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu. Gündemdeki gelişmelere sessiz kalmayan Korel bu kez, toplu taşımada bir yolcunun sözlü saldırısına maruz kalan başörtülü genç kadın hakkında sert çıkışıyla dikkat çekti. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı.

19.07.2023 16:44 - Son Güncelleme: 19.07.2023 16:44
Sizin gibilerden tiksiniyorum Bergüzar Korel başörtülü genç kadına Çarşafın değiyor tiksiniyorum sizden diyen kişiye fena yüklendi

Gündeme kayıtsız kalmamasıyla bilinen Bergüzar Korel'den sert tepki...

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Sizin gibilerden tiksiniyorum Bergüzar Korel başörtülü genç kadına Çarşafın değiyor tiksiniyorum sizden diyen kişiye fena yüklendi

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç bir süredir Londra'da yaşıyor.

Sizin gibilerden tiksiniyorum Bergüzar Korel başörtülü genç kadına Çarşafın değiyor tiksiniyorum sizden diyen kişiye fena yüklendi

Bir yandan da Türkiye gündemden geri kalmıyor.

Sizin gibilerden tiksiniyorum Bergüzar Korel başörtülü genç kadına Çarşafın değiyor tiksiniyorum sizden diyen kişiye fena yüklendi

6 Şubat depremleri üzerine yaptığı paylaşımla çok konuşulmuştu Korel.

Sizin gibilerden tiksiniyorum Bergüzar Korel başörtülü genç kadına Çarşafın değiyor tiksiniyorum sizden diyen kişiye fena yüklendi

Ardından Korel seçim döneminde yapılan bir alkol reklamını eleştirdi.

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