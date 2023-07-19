"Sizin gibilerden tiksiniyorum" Bergüzar Korel başörtülü genç kadına "Çarşafın değiyor tiksiniyorum sizden" diyen kişiye fena yüklendi
Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten 3 evladı olan Bergüzar Korel, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu. Gündemdeki gelişmelere sessiz kalmayan Korel bu kez, toplu taşımada bir yolcunun sözlü saldırısına maruz kalan başörtülü genç kadın hakkında sert çıkışıyla dikkat çekti. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı.
19.07.2023 16:44 - Son Güncelleme: 19.07.2023 16:44