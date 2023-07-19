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Haberler Magazin Kemal Sunal efsanesi Avanak Apti’nin Barut Osman'ı bakın hangi oyuncunun babasıymış! Duyan inanamadı! Ünal Gürel’in oğlu meğer...

Kemal Sunal efsanesi Avanak Apti’nin Barut Osman'ı bakın hangi oyuncunun babasıymış! Duyan inanamadı! Ünal Gürel’in oğlu meğer...

Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Ali Şen, Macit Flordun gibi sevilen isimlerin kadrosunda bulunduğu, 1978 yapımı Avanak Apti'de canlandırdığı Barut Osman karakteriyle hafızalara kazınan Ünal Gürel hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Yönetmen koltuğunda Natuk Baytan'ın oturduğu, senaryosunu ise Suavi Sualp'in kaleme aldığı filmde sergilediği performansla beğeni toplayan Güral'ın oğlu da kendi gibi oyuncu çıktı. Yeşilçam yıldızı Ünal Gürel bakın hangi oyuncunun babasıymış...

takvim.com.tr
19.07.2023 16:48 - Son Güncelleme: 19.07.2023 16:48
Kemal Sunal efsanesi Avanak Apti’nin Barut Osman’ı bakın hangi oyuncunun babasıymış! Duyan inanamadı! Ünal Gürel’in oğlu meğer...

Kadrosunda Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Ali Şen, Macit Flordun gibi isimlerin yer aldığı Avanak Apti'de Barut Osman karakterini canlandıran Ünal Gürel, hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi.

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Kemal Sunal efsanesi Avanak Apti’nin Barut Osman’ı bakın hangi oyuncunun babasıymış! Duyan inanamadı! Ünal Gürel’in oğlu meğer...

Yönetmen koltuğunda Natuk Baytan'ın oturduğu, senaryosunu ise Suavi Sualp'in kaleme aldığı 1978 yapımı filmde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Kemal Sunal efsanesi Avanak Apti’nin Barut Osman’ı bakın hangi oyuncunun babasıymış! Duyan inanamadı! Ünal Gürel’in oğlu meğer...

Yedi Bela Hüsnü'de "Karamürselli Deli Hamdi", Sakar Şakir'de "Gardırop Fuat", Tokatçı'da "Karbonat Erol" karakterleriyle hafızalara kazınan oyuncunun özellikle ailesi merak edildi.

Kemal Sunal efsanesi Avanak Apti’nin Barut Osman’ı bakın hangi oyuncunun babasıymış! Duyan inanamadı! Ünal Gürel’in oğlu meğer...

Ünal'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kemal Sunal efsanesi Avanak Apti’nin Barut Osman’ı bakın hangi oyuncunun babasıymış! Duyan inanamadı! Ünal Gürel’in oğlu meğer...

İşte Ünal Gürel başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

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