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Haberler Magazin 34 yıllık eşinden ilk paylaşım! Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur her satırıyla yürek sızlattı! “Şimdi nasıl olacak Özkan'ım...”

34 yıllık eşinden ilk paylaşım! Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur her satırıyla yürek sızlattı! “Şimdi nasıl olacak Özkan'ım...”

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören usta sanatçı Özkan Uğur, yenilerek 8 Temmuz'da hayatını kaybetti. Uğur'un 34 yıllık eşi Aysun Aslan Uğur'dan ise duygusal bir paylaşım geldi. Ünlü sanatçının vefatının ardından ilk kez paylaşımda bulunan Aysun Aslan Uğur, kaleme aldığı satırlarla yürek sızlattı. İşte "Şimdi nasıl olacak Özkan'ım" diyen Aysun Aslan Uğur'un o paylaşımı...

takvim.com.tr
19.07.2023 15:47 - Son Güncelleme: 19.07.2023 15:47
34 yıllık eşinden ilk paylaşım! Özkan Uğur’un eşi Aysun Aslan Uğur her satırıyla yürek sızlattı! “Şimdi nasıl olacak Özkan’ım...”

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Özkan Uğur'dan 8 Temmuz'da acı haber geldi. Üç kez lenf kanserini yenen ancak hastalığı nükseden 'MFÖ' grubunun üyelerinden Özkan Uğur, 69 yaşında aramızdan ayrıldı.

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34 yıllık eşinden ilk paylaşım! Özkan Uğur’un eşi Aysun Aslan Uğur her satırıyla yürek sızlattı! “Şimdi nasıl olacak Özkan’ım...”

Sanat camiasını da yasa boğan vefat haberinin ardından Uğur'un 34 yıllık eşi Aysun Aslan Uğur'dan ise duygusal bir paylaşım geldi.

34 yıllık eşinden ilk paylaşım! Özkan Uğur’un eşi Aysun Aslan Uğur her satırıyla yürek sızlattı! “Şimdi nasıl olacak Özkan’ım...”

Uğur, kaybettiği eşinin ardından duygusal bir yazı kaleme aldı. "Şimdi nasıl olacak Özkan'ım" diyen Aysun Aslan Uğur yazdıklarıyla herkesi duygulandırdı.

34 yıllık eşinden ilk paylaşım! Özkan Uğur’un eşi Aysun Aslan Uğur her satırıyla yürek sızlattı! “Şimdi nasıl olacak Özkan’ım...”

"Kendimi o kadar eksilmiş, kederli ve yorgun hissediyorum ki…" diyen Aysun Aslan şunları yazdı: "Bir olduğumuz bunca yılın ardından seni görmeden, sesini duymadan, yamacımda hissetmeden, birbirimizi eleştirmeden, dalga geçmeden, kavga edip barışmadan, birlikte kahkaha atmadan, nasıl olacak Özkan'ım?

34 yıllık eşinden ilk paylaşım! Özkan Uğur’un eşi Aysun Aslan Uğur her satırıyla yürek sızlattı! “Şimdi nasıl olacak Özkan’ım...”

Genç ruhlarımız birbirine olan sevgisini yitirmeden birlikte yaşlanacağız bu dünyada sanıyordum. Bundan sonrası sensiz bir kara delik. Seni bu boyuttan uğurladık. Artık başka bir boyutta hep olduğun gibi hiçbir varlığı incitmeden akacaksın.

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