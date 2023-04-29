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Size ne oldu Bülent Hanım! Bülent Ersoy'un son halini görenler gözlerine inanamadı! İlk bakışta kimse tanıyamadı

Geçtiğimiz günlerde sahne kostümü ile adından söz etiren 70 yaşındaki Diva bir başka tarzla yine gündemde. İmaj değişikliğine giden Bülent Ersoy'u Gülşah Saraçoğlu paylaştı. Bülent Ersoy ve Nükhet Duru'nun çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan Gülşah Saraçoğlu'nun paylaşımını görenler ilk bakışta Ersoy'u tanıyamadı. Ersoy sonrasında da sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

29.04.2023 15:10 - Son Güncelleme: 29.04.2023 15:10
Size ne oldu Bülent Hanım! Bülent Ersoy’un son halini görenler gözlerine inanamadı! İlk bakışta kimse tanıyamadı

Bülent Ersoy, imaj değişikliğine gitti. Ersoy, yıllar sonra hem saçlarında hem de yüzünde değişikliğe gitti.

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Size ne oldu Bülent Hanım! Bülent Ersoy’un son halini görenler gözlerine inanamadı! İlk bakışta kimse tanıyamadı

Safiye Soyman'ın ardından Bülent Ersoy da yüz gerdirme operasyonu geçirdi.

Size ne oldu Bülent Hanım! Bülent Ersoy’un son halini görenler gözlerine inanamadı! İlk bakışta kimse tanıyamadı

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy ve Nükhet Duru modacı Gülşah Saraçoğlu'nu ziyaret etti.

Size ne oldu Bülent Hanım! Bülent Ersoy’un son halini görenler gözlerine inanamadı! İlk bakışta kimse tanıyamadı

Saraçoğlu, ünlü sanatçıların fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından "Ay ne güzel cuma" notunu düştü.

Size ne oldu Bülent Hanım! Bülent Ersoy’un son halini görenler gözlerine inanamadı! İlk bakışta kimse tanıyamadı

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Bülent Ersoy son olarak farklı kesim saçları ve şeffaf gözlükleriyle poz verdi.

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