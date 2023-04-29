Size ne oldu Bülent Hanım! Bülent Ersoy'un son halini görenler gözlerine inanamadı! İlk bakışta kimse tanıyamadı
Geçtiğimiz günlerde sahne kostümü ile adından söz etiren 70 yaşındaki Diva bir başka tarzla yine gündemde. İmaj değişikliğine giden Bülent Ersoy'u Gülşah Saraçoğlu paylaştı. Bülent Ersoy ve Nükhet Duru'nun çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan Gülşah Saraçoğlu'nun paylaşımını görenler ilk bakışta Ersoy'u tanıyamadı. Ersoy sonrasında da sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
29.04.2023 15:10 - Son Güncelleme: 29.04.2023 15:10
Bülent Ersoy, imaj değişikliğine gitti. Ersoy, yıllar sonra hem saçlarında hem de yüzünde değişikliğe gitti.