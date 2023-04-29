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Haberler Magazin Cengiz Kurtoğlu’nun bu sözleri olay çıkarır "Oyuncular daha çok boşanıyor pazartesi tanışıp pazartesi ayrılıyorlar"

Cengiz Kurtoğlu’nun bu sözleri olay çıkarır "Oyuncular daha çok boşanıyor pazartesi tanışıp pazartesi ayrılıyorlar"

Son dönemde Mustafa Can'ı darp ettiği iddia ettiği iddiasıyla gündeme gelen Cengiz Kurtoğlu, çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Bir fuara katılan Cengiz Kurtoğlu son dönemde biten evliliklerle ilgili konuştu. 1979 yılından beri Fatma Kurtoğlu ile evli olan Cengiz Kurtoğlu "Son dönemle oyuncu ve sanatçıların evlilikleri çok uzun sürmüyor" yorumu üzerine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

29.04.2023 14:27 - Son Güncelleme: 29.04.2023 14:27
Cengiz Kurtoğlu’nun bu sözleri olay çıkarır Oyuncular daha çok boşanıyor pazartesi tanışıp pazartesi ayrılıyorlar

Cengiz Kurtoğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar.

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Cengiz Kurtoğlu’nun bu sözleri olay çıkarır Oyuncular daha çok boşanıyor pazartesi tanışıp pazartesi ayrılıyorlar

"ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN"

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizde büyük yıkıma yol açan deprem felaketi nedeniyle buruk bir bayram geçirdiğini belirten şarkıcı, "Bu bayramı biraz buruk yaşadık. Hepimiz bu acıyı fazlasıyla hissettik. Yarınlarımız inşallah güzel olur. Allah bir daha yaşatmasın" şeklinde konuştu.

Cengiz Kurtoğlu’nun bu sözleri olay çıkarır Oyuncular daha çok boşanıyor pazartesi tanışıp pazartesi ayrılıyorlar

"DEVİR ÇOK DEĞİŞTİ"

Şarkıcı oğlu Aydın Kurtoğlu'yla düet yapacaklarını müjdeleyen ünlü sanatçı, "Eskiden alışmışız bir albümde 10 tane şarkı okumaya. Single çıkaranlara karşıydım. Galiba 3-4 tane şarkı olacak.

Cengiz Kurtoğlu’nun bu sözleri olay çıkarır Oyuncular daha çok boşanıyor pazartesi tanışıp pazartesi ayrılıyorlar

Yılbaşında hazır olur. Artık ben de tekli şarkılar çıkaracağım. Devir çok değişti" dedi.

Cengiz Kurtoğlu’nun bu sözleri olay çıkarır Oyuncular daha çok boşanıyor pazartesi tanışıp pazartesi ayrılıyorlar

"NE GÜZEL AİLE OLMUŞUZ"

Geçtiğimiz günlerde Cengiz Kurtoğlu'nun 'Yorgun Yıllarım' şarkısını genç bir sokak şarkıcısı sahil kenarında seslendirirken, bir teyzenin mikrofonu alıp parçayı okuması sosyal medyada çok konuşulmuştu. Bu görüntülerin hatırlatılması üzerine duygulanan Kurtoğlu, "Çok güzel okumuşlar. Jenerasyon farkı beni çok mutlu etti. Ne güzel aile olmuşuz diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

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