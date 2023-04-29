Cengiz Kurtoğlu’nun bu sözleri olay çıkarır "Oyuncular daha çok boşanıyor pazartesi tanışıp pazartesi ayrılıyorlar"

"NE GÜZEL AİLE OLMUŞUZ"

Geçtiğimiz günlerde Cengiz Kurtoğlu'nun 'Yorgun Yıllarım' şarkısını genç bir sokak şarkıcısı sahil kenarında seslendirirken, bir teyzenin mikrofonu alıp parçayı okuması sosyal medyada çok konuşulmuştu. Bu görüntülerin hatırlatılması üzerine duygulanan Kurtoğlu, "Çok güzel okumuşlar. Jenerasyon farkı beni çok mutlu etti. Ne güzel aile olmuşuz diye düşündüm" ifadelerini kullandı.