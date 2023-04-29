Cengiz Kurtoğlu’nun bu sözleri olay çıkarır "Oyuncular daha çok boşanıyor pazartesi tanışıp pazartesi ayrılıyorlar"
Son dönemde Mustafa Can'ı darp ettiği iddia ettiği iddiasıyla gündeme gelen Cengiz Kurtoğlu, çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Bir fuara katılan Cengiz Kurtoğlu son dönemde biten evliliklerle ilgili konuştu. 1979 yılından beri Fatma Kurtoğlu ile evli olan Cengiz Kurtoğlu "Son dönemle oyuncu ve sanatçıların evlilikleri çok uzun sürmüyor" yorumu üzerine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.
29.04.2023 14:27 - Son Güncelleme: 29.04.2023 14:27
"ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN"
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizde büyük yıkıma yol açan deprem felaketi nedeniyle buruk bir bayram geçirdiğini belirten şarkıcı, "Bu bayramı biraz buruk yaşadık. Hepimiz bu acıyı fazlasıyla hissettik. Yarınlarımız inşallah güzel olur. Allah bir daha yaşatmasın" şeklinde konuştu.
"NE GÜZEL AİLE OLMUŞUZ"
Geçtiğimiz günlerde Cengiz Kurtoğlu'nun 'Yorgun Yıllarım' şarkısını genç bir sokak şarkıcısı sahil kenarında seslendirirken, bir teyzenin mikrofonu alıp parçayı okuması sosyal medyada çok konuşulmuştu. Bu görüntülerin hatırlatılması üzerine duygulanan Kurtoğlu, "Çok güzel okumuşlar. Jenerasyon farkı beni çok mutlu etti. Ne güzel aile olmuşuz diye düşündüm" ifadelerini kullandı.