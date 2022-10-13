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Haberler Magazin 'Sizce hangimiz daha çok değiştik?' dedi paylaştı! Masterchef Danilo Zanna kendisinin Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın o karelerini paylaştı

'Sizce hangimiz daha çok değiştik?' dedi paylaştı! Masterchef Danilo Zanna kendisinin Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın o karelerini paylaştı

Danilo Zanna'nın son paylaşımı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü... Masterchef'in önceki akşam yayınlanan bölümünde jüri üyesi şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun çocukluk fotoğrafları stüdyoys getirildi. Yaşanan eğlenceli anlar sonrasında Danilo Zanna, o fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı ve takipçilerine sordu 'Sizce hangimiz daha çok değiştik?'

13.10.2022 10:02 - Son Güncelleme: 13.10.2022 10:02
’Sizce hangimiz daha çok değiştik?’ dedi paylaştı! Masterchef Danilo Zanna kendisinin Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın o karelerini paylaştı

MasterChef Türkiye her yeni bölümüyle gündem oluyor. Bazen yaşanan tartışmalarla bazen eğlenceli anlarla izleyici karşısına çıkan yarışma önceki akşam da epey eğlenceli anlara sahne oldu.

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’Sizce hangimiz daha çok değiştik?’ dedi paylaştı! Masterchef Danilo Zanna kendisinin Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın o karelerini paylaştı

MasterChef'te uzun zamandır yer alan jüri üyeleri de oldukça seviliyor. Jüri üyelerinin en sempatik ismi olan Danillo Zanna yaptığı paylaşımla gündem oldu.

’Sizce hangimiz daha çok değiştik?’ dedi paylaştı! Masterchef Danilo Zanna kendisinin Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın o karelerini paylaştı

Kendisinin ve şeflerin çocukluk fotoğraflarını paylaşan Zanna'nın paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu.

’Sizce hangimiz daha çok değiştik?’ dedi paylaştı! Masterchef Danilo Zanna kendisinin Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın o karelerini paylaştı

Eğlenceli kişiliğiyle tanınan Zanna, Instagram hesabından kendi çocukluk fotoğrafıyla birlikte Somer ve Mehmet Şef'in de küçüklük fotoğrafını paylaştı.

’Sizce hangimiz daha çok değiştik?’ dedi paylaştı! Masterchef Danilo Zanna kendisinin Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın o karelerini paylaştı

İtalyan Şef takipçilerine ''Çoculuk fotoğraflarımıza baktığınızda sizce hangimiz daha çok değiştik?'' diye bir soru sordu.

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