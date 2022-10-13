Popstar Özlem Güneş, Ebru Gündeş'in dekolte sorusuyla rahatsızlık duymuştu! Tesettüre girdi adını değiştirdi itirafı bomba: "Açık giyinmezsen..."
Popstar Özlem Güneş, Ebru Gündeş'in dekolte sorusuyla rahatsızlık duymuştu! Tesettüre girdi, adını değiştirdi. Popstar Özlem Güneş'ten gelen itiraf gündeme bomba gibi düştü. Yarışmacı olarak katıldığı Popstar ile duyuran, şimdilerde YouTube'da yayınladığı videolarla adından söz ettiren Özlem Güneş, konuk olduğu programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. İşte evlendikten sonra tesettüre giren ve Mekselina İslam adını alan Özlem Güneş'in hikayesi...
13.10.2022 16:25 - Son Güncelleme: 13.10.2022 16:28
"EBRU GÜNDEŞ DEKOLTE..."
Popstar Özlem Güneş'in son haline bakın gören tanıyamıyor! Tesettüre girdi adını değiştirdi, itirafı bomba.