Mağarada doğan, pavyona düşen, işkence gören, evden kaçan.. Trajediye hazır olun! Ünlülerin geçmişi sizi şoke edecek!
Sanat camiasının sevilen isimleri arasında yer alan ve başarılarıyla gündeme gelen ünlülerin sandığınız kadar kolay bir yaşamları olmadığını söylesek? Müslüm Gürses'ten Acun Ilıcalı'ya, Şebnem Ferah'tan Yıldız Tilbe'ye. birçok ünlü isimin geçmiş hikayeleri sizleri şoke edecek. İşte sizin için derlediğimiz ünlülerin hayat hikayeleri..
Müslüm Gürses'ten Acun Ilıcalı'ya, Şebnem Ferah'tan Yıldız Tilbe'ye başarılarıyla örnek olacak birçok ünlünün geçmişte yaşadığı zorluklar şoke edecek. Mağarada doğup star olan, aile baskısıyla kaçıp yıldızı parlayanlar... İşte geçmişte oldukça zor dönemlerden geçen ünlüler ve hayat hikayeleri...
UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI, PAVYONA DÜŞTÜ
16 Temmuz 1966 yılında ailesinin altıncı çocuğu olarak İzmir'de doğdu. Ailesi ona "Yadigar" olarak seslenirdi ama o ismini hiç sevmezdi. Ortaokul ikinci sınıftayken çalışmak zorunda kaldığı için okulu bıraktı. 18 yaşına iki hafta kala, 15 gün önce tanıştığı ve ne iş yaptığını bile bilmediği bir gence kaçarak evlendi. 1 ay sonra eşini askere yolcu eden Tilbe, hamilelik dönemini tek başına geçirdi. .Sezen Aksu'ya hayranlığı nedeniyle kızının adını Sezen koydu. Pavyonda şarkı söylediği günlerde Sezen Aksu ve Uğur Yücel tarafından keşfedildi. Sezen Aksu'nun evinde yaşadığı sırada Uzay Heparı'yla tanıştı ve aşık oldu. 1996'da esrarla yakalandı. Düşüşü de bundan sonra başladı. 1998'de yeniden pavyonlarda şarkı söyledi, başı belaya girdi
TÜM AİLESİNİ KAYBETTİ
Acun Ilıcalı'nın hayatı trafik kazalarıya paramparça oldu. Birlikte yaşadığı anneannesi ve dedesi karşıdan karşıya geçerken bir aracın altında kaldı. Acısını kalbine gömen ve hayatına devam eden Ilıcalı, annesi ve babasını yine bir trafik kazasında yitirdi. Şans eseri, 10 aylık kızı o kazadan sağ kurtuldu. Derin bir depresyonun ardından eşinden boşandı, travmayı henüz atlatamamışken motosikletiyle kaza yaptı ve arkasında oturan arkadaşının ölümüne tanık oldu. Ağır yaralandığı kaza sonrası adeta küllerinden doğdu.
BABASI ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ
Müslm Gürses babasının annesini öldürmesiyle sarsıldı. Cezaevine giren babasıyla bir daha hiç görüşmedi. 1978 yılında Tarsus'tan Adana'ya giderken geçirdiği trafik kazasında öldü sanıldı. Hastanede yaşama tutunan Müslüm Baba'nın kafatası kemiği parçalandı, başına beynini koruyacak plaka takıldı. Bu kazadan dolayı koku alma duyusunu tamamen yitirdi, işitme duyusu zarar gördü.
TÜM AİLESİNİ TEK TEK KAYBETTİ
Sezen Aksu tarafından keşfedildiği ilk zamanlarda ablası Aycan'ın ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrendi. Komadaki ablasının başucunda beklerken 'Deli Kızım Uyan' şarkısını yazdı. Ablasını kaybettikten sonra derin bir sessizliğe gömüldü. Küllerinden yeniden doğmaya çalıştığı sırada 1999 depreminde babasını kaybetti ancak bitmedi. 2011 yılında da annesini kalp krizinden yitiren Şebnem Ferah, büyük bir acıyla baş başa kaldı.