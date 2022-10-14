Mağarada doğan, pavyona düşen, işkence gören, evden kaçan.. Trajediye hazır olun! Ünlülerin geçmişi sizi şoke edecek!

UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI, PAVYONA DÜŞTÜ

16 Temmuz 1966 yılında ailesinin altıncı çocuğu olarak İzmir'de doğdu. Ailesi ona "Yadigar" olarak seslenirdi ama o ismini hiç sevmezdi. Ortaokul ikinci sınıftayken çalışmak zorunda kaldığı için okulu bıraktı. 18 yaşına iki hafta kala, 15 gün önce tanıştığı ve ne iş yaptığını bile bilmediği bir gence kaçarak evlendi. 1 ay sonra eşini askere yolcu eden Tilbe, hamilelik dönemini tek başına geçirdi. .Sezen Aksu'ya hayranlığı nedeniyle kızının adını Sezen koydu. Pavyonda şarkı söylediği günlerde Sezen Aksu ve Uğur Yücel tarafından keşfedildi. Sezen Aksu'nun evinde yaşadığı sırada Uzay Heparı'yla tanıştı ve aşık oldu. 1996'da esrarla yakalandı. Düşüşü de bundan sonra başladı. 1998'de yeniden pavyonlarda şarkı söyledi, başı belaya girdi