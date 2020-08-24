Siyasetçi ve iş insanı Cavit Çağlar: Erdoğan dik duruşlu özel bir lider!

KOALİSYON ZORDUR

* Siz uzun yıllar parlamenter sistemde siyaset yaptınız. Başkanlık sistemine yönelik eleştiriler yapılıyor. Bu tartışmalar için ne düşünüyorsunuz?

Ben koalisyon dönemlerinde siyaset yaptım. Bakanlıkta vekillik de yaptım. Koalisyonlar zordur. Biz SHP ile koalisyon yaptığımızda gerçekten çok büyük zorluklar yaşamıştık. Başkanlık sistemi bu açıdan çok daha avantajlı. Dünya büyük bir dönüşüme girdi. Yeni döneme en uygun sisteme geçti Türkiye. Ben yıllarımı siyasete vermiş biriyim. Muhalefete bakıyorum, hep eleştiriyor. İktidarın hiç mi doğru bir politikası yok? El insaf. Üstelik böyle zor bir dönemde birlik olmamız gerekiyor. Kılıçdaroğlu her gün eleştiriyor. Bakın biz SHP ile birlikte olduğumuz dönemde onlar da eleştiriyordu ama bugünkü CHP gibi de yapmıyordu. Erdal İnönü çok beyefendi bir insandı. Bilim insanıydı her şeyden önce. Biz de siyah ile beyaz kadar farklıydık SHP ile ama ortada anlaşıyorduk. Ne yazık ki bugünkü CHP ile bunu bile yapmak mümkün değil. Deniz Baykal devlet adamıydı, Kılıçdaroğlu onun gibi değil. MHP de muhalefet partisi ama CHP gibi davranmıyor. Devlet Bahçeli ülkesinin geleceğini düşünerek siyaset yapıyor. İyi ki MHP böyle tarihi bir sorumlulukla davranıyor. 80 öncesi sağ-sol kavgalarını yaşadık. Eğer MHP de CHP gibi davransaydı, bugün ülke çok kötü bir ortama girerdi. Rahmetli Türkeş'i çok yakından tanırdım, çok da severdim. O yaşasaydı, Devlet Bey gibi davranırdı buna eminim, ülkesinin geleceğini düşünerek...