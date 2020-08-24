Siyasetçi ve iş insanı Cavit Çağlar: Erdoğan dik duruşlu özel bir lider!
Siyasetçi ve iş insanı Cavit Çağlar, spordan ekonomiye, sağlıktan politikaya kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Çağlar, son 20 yılda Türkiye'nin büyük bir gelişim içerisinde olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tartışmasız çok özel bir lider, neyi hedefliyorsa onu hayata geçiriyor" diyerek, Başkan Erdoğan'ın asla blöf yapmadığını ve inandığı şey için sonuna kadar mücadele ettiğini söyledi.
HALKIMIZ ARTIK DEMOKRASİSİNE SAHİP ÇIKIYOR
* Trump'ın Cumhurbaşkanımız için 'Birinci sınıf satranç oyuncusu' sözü gündem oldu. Sizce Erdoğan nasıl bir lider?
Cumhurbaşkanımız tartışmasız çok özel bir lider. Neyi hedefliyorsa onu hayata geçiriyor. Asla blöf yapmıyor. İnandığı şey için sonuna kadar mücadele ediyor. Erdoğan dünyaya karşı dik duruyor. Putin de öyle. İkisi de büyük devlet adamları. O yüzden iyi anlaşıyorlar. Erdoğan 'kazan kazan' politikasını izliyor bölgede. Hem Rusya, hem de Amerika ile dengeli ilişkilerimiz sayesinde bölgede çok daha güçlü bir konumda olacağız. Trump'a gelince... O da Cumhurbaşkanımız ile iyi anlaşmak zorunda olduğunu geç de olsa anladı. Bakın Joe Biden'a ağzının payını verdi Trump. Biden'ın açıklamalarını çok hadsiz buldum. Biden, terbiyesizin teki. O kim ki Türkiye'nin içişlerine karışıyor. Biz zaten 15 Temmuz'da tüm dünyaya gösterdik bağımsızlığımızı. Halkımız artık demokrasisine sahip çıkıyor. Benim siyaset yaptığım dönemde açık söyleyeyim biz askerden korkardık. Genelkurmay bir laf etse darmadağın oluyorduk. Artık dönem değişti. Demokrasimiz çok gelişti bu açıdan.
KOALİSYON ZORDUR
* Siz uzun yıllar parlamenter sistemde siyaset yaptınız. Başkanlık sistemine yönelik eleştiriler yapılıyor. Bu tartışmalar için ne düşünüyorsunuz?
Ben koalisyon dönemlerinde siyaset yaptım. Bakanlıkta vekillik de yaptım. Koalisyonlar zordur. Biz SHP ile koalisyon yaptığımızda gerçekten çok büyük zorluklar yaşamıştık. Başkanlık sistemi bu açıdan çok daha avantajlı. Dünya büyük bir dönüşüme girdi. Yeni döneme en uygun sisteme geçti Türkiye. Ben yıllarımı siyasete vermiş biriyim. Muhalefete bakıyorum, hep eleştiriyor. İktidarın hiç mi doğru bir politikası yok? El insaf. Üstelik böyle zor bir dönemde birlik olmamız gerekiyor. Kılıçdaroğlu her gün eleştiriyor. Bakın biz SHP ile birlikte olduğumuz dönemde onlar da eleştiriyordu ama bugünkü CHP gibi de yapmıyordu. Erdal İnönü çok beyefendi bir insandı. Bilim insanıydı her şeyden önce. Biz de siyah ile beyaz kadar farklıydık SHP ile ama ortada anlaşıyorduk. Ne yazık ki bugünkü CHP ile bunu bile yapmak mümkün değil. Deniz Baykal devlet adamıydı, Kılıçdaroğlu onun gibi değil. MHP de muhalefet partisi ama CHP gibi davranmıyor. Devlet Bahçeli ülkesinin geleceğini düşünerek siyaset yapıyor. İyi ki MHP böyle tarihi bir sorumlulukla davranıyor. 80 öncesi sağ-sol kavgalarını yaşadık. Eğer MHP de CHP gibi davransaydı, bugün ülke çok kötü bir ortama girerdi. Rahmetli Türkeş'i çok yakından tanırdım, çok da severdim. O yaşasaydı, Devlet Bey gibi davranırdı buna eminim, ülkesinin geleceğini düşünerek...
ÇİLLER YERİNE SEÇİLİRDİM
* Siyasetteki en büyük pişmanlığınız nedir?
Süleyman Demirel benim hayatımda çok önemli bir yere sahip. Benim siyasi yaşamımda çok emeği vardı. O Cumhurbaşkanı olunca ben DYP Genel Başkanlığı'na aday olmamıştım, keşke olsaydım. Aday olsaydım Çiller yerine ben seçilirdim. Birçok kişi aday olmam için ısrar etti ama istemedim. Rahmetli Türkeş bile 'Keşke DYP'nin başına Cavit Çağlar aday olsa' diye Demirel'e kaç kere söylemiş. Şimdiki aklım olsa partimin başına geçerdim. Bakın Erdoğan'ı partili cumhurbaşkanı oldu diye eleştiriyorlar ama bence çok doğru yaptı. Demirel partisini bıraktı DYP bitti, Özal bıraktı ANAP bitti. Erdoğan buna izin vermedi ve partisinin başına geçti.
BODRUM AK PARTİ'YE GEÇSE TURİZM AÇISINDAN ÇOK DAHA İYİ NOKTADA OLURDU
* Yaz aylarını Bodrum'da geçiriyorsunuz. Bodrum, turizm açısından sizce nasıl bir noktada?
Ne yazık ki Bodrum'un çok sorunu var. Bodrum bugün hâlâ turizm açısından merkez haline gelmemişse suçlu ne yazık ki Bodrum halkınındır. Muğla'da halk yıllardır CHP'yi seçiyor. Tamam onların kararına saygı duyuyorum ama seçtiğiniz kişiler sürekli iktidar ile kavga halinde. Onlar yüzünden yatırım yapılmıyor Bodrum'a. Eğer bugün Muğla ve Bodrum AK Parti'ye geçse turizm açısından çok daha iyi noktada olurdu. Yani kusura bakılmasın ama hem iktidarla kavga edecek yönetimi seçeceksin, hem de 'Neden aynı noktadayız?' diye şikayet edeceksin. Bu olmaz.