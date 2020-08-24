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Gençliğim Eyvah'ın Ahmet'i Ekin Mert Daymaz'ın eski halini görenler inanamıyor! Kendini baştan aşağı değiştirmiş

1990 Hollanda doğumlu olan Mert Ekin Daymaz şu sıralar atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Gençliğim Eyvah'ta Ahmet karakterine hayat veriyor. Sivaslı bir ailenin oğlu olan yakışıklı oyuncu Mert Ekin Daymaz, hayatlarımıza model olarak girmişti. Ekin Mert Daymaz, fiziği ve fit vücudu ile hayranlarından tam not alıyor. Ekin Mert Daymaz yıllar içerisinde inanılmaz bir değişim geçirdi. Eski haliyle, yeni halini yan yana görenler inanamıyor. İşte başta Ekin Mert Daymaz olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

24.08.2020 11:43 - Son Güncelleme: 24.08.2020 11:43
Gençliğim Eyvah'ın Ahmet'i Ekin Mert Daymaz'ın eski halini görenler inanamıyor! Kendini baştan aşağı değiştirmiş

Şu sıralar Gençliğim Eyvah dizisiyle ekranlarda boy gösteren Ekin Mert Daymaz'ın yıllar içerisindeki değişimi görenleri hayrete düşürdü. İşte başta Ekin Mert Daymaz olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gençliğim Eyvah'ın Ahmet'i Ekin Mert Daymaz'ın eski halini görenler inanamıyor! Kendini baştan aşağı değiştirmiş

Şeyma Subaşı

Gençliğim Eyvah'ın Ahmet'i Ekin Mert Daymaz'ın eski halini görenler inanamıyor! Kendini baştan aşağı değiştirmiş

Hande Erçel

Gençliğim Eyvah'ın Ahmet'i Ekin Mert Daymaz'ın eski halini görenler inanamıyor! Kendini baştan aşağı değiştirmiş

Fahriye Evcen

Gençliğim Eyvah'ın Ahmet'i Ekin Mert Daymaz'ın eski halini görenler inanamıyor! Kendini baştan aşağı değiştirmiş

TÜRKAN ŞORAY

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