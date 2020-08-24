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Nefise Karatay'ın kızı Maya 5 yaşında! "Biblom iyi ki doğdun"

Nefise Karatay ve eşi Yusuf Day'ın kızları Maya 5 yaşına bastı. Karatay, kızının yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. 44 yaşındaki Nefise Karatay'ın kızını görenler, 'Maşallah aynı annesi' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte, "Birçok teklif var ama saatlerce setlerde zaman geçirmek istemiyorum. Benim için öncelik kızım Maya" diyen Nefise Karatay'ın kızı Maya...

24.08.2020 11:56 - Son Güncelleme: 24.08.2020 11:56
Nefise Karatay'ın kızı Maya 5 yaşında! Biblom iyi ki doğdun

Bir süredir ekranlardan uzak olan Nefise Karatay, daha önce verdiği bir röportajda, "Şimdilik oyunculuk, planlarım arasında yok. Birçok teklif var ama saatlerce setlerde zaman geçirmek istemiyorum. Benim için öncelik kızım Maya" demişti.

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Nefise Karatay'ın kızı Maya 5 yaşında! Biblom iyi ki doğdun

44 yaşındaki Karatay, kızı Maya ile çekilmiş pozlarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı ve "İyi ki doğdun hayat ışığım, en kıymetlim. Varlığına bin şükür biblom" notunu yazdı.

Nefise Karatay'ın kızı Maya 5 yaşında! Biblom iyi ki doğdun

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Nefise Karatay'ın kızı Maya 5 yaşında! Biblom iyi ki doğdun

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Nefise Karatay'ın kızı Maya 5 yaşında! Biblom iyi ki doğdun
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