Nefise Karatay'ın kızı Maya 5 yaşında! "Biblom iyi ki doğdun"
Nefise Karatay ve eşi Yusuf Day'ın kızları Maya 5 yaşına bastı. Karatay, kızının yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. 44 yaşındaki Nefise Karatay'ın kızını görenler, 'Maşallah aynı annesi' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte, "Birçok teklif var ama saatlerce setlerde zaman geçirmek istemiyorum. Benim için öncelik kızım Maya" diyen Nefise Karatay'ın kızı Maya...
24.08.2020 11:56
- Son Güncelleme: 24.08.2020 11:56
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