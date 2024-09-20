Sibel Can’ın eski kayınvalidesi Cüneyt Arkın’ın rol arkadaşı çıktı! Hakan Ural’ın annesi meğer Yeşilçam yıldızıymış...

Hem kariyeri hem özel hayatıyla adından söz ettiren Hakan Ural'ın Sibel Can ile yaptığı evlilikten Melisa Ural ve Engincan Ural adlarında iki evladı oldu. 2005 yılında evlendiği Ezgi Can Ural'dan da Gisela adını verdiği bir kızı daha olan ünlü oyuncu ve sunucu Ural, çocuklarıyla yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Ural, şimdi ise annesiyle gündeme geldi. Sibel Can'ın eski kayınvalidesi Cüneyt Arkın'ın rol arkadaşı çıktı.
10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul'da doğan Hakan Ural, zor bir çocukluk geçirdi. Babası Selçuk Ural, annesi ile hiç evlenmedi, 16 yaşına kadar çocuğu olduğunu dahi kabul etmedi.
Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüyen Ural, 16'sına geldiğinde mankenlik yapmaya başladı. Ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler almaya başladı.
Okulu nedeniyle Amerika'ya giden Ural, 1986 yılında Banu Alkan ile kamera karşısına geçtiği Mavi Yolculuk filmi ile tanındı.