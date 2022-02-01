'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu hakim karşısına gelinlikle çıktı herkesi şaşkına çevirdi! Nikah masasına gitmeyi beklerken soluğu adliyede aldı
'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu hakim karşısına gelinlikle çıktı herkesi şaşkına çevirdi! Nikah masasına gitmeyi beklerken soluğu adliyede aldı... Sosyal medyada tanışıp duygusal ilişki kurduğu Aksel E. tarafından dolandırıldığını iddia eden 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu hakkında aynı kişinin şikayeti sonrası 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' ve 'Hakaret' suçlarından 7 yıla kadar hapis ceza istemiyle dava açıldı. Duruşmaya gelinlikle katılan Soylu savunmasında, 'Aşk oyunuyla beni kandırdı, psikolojimi bozdu, hayatımı mahvetti' dedi.
NİKAH MASASINA GİTMEYİ BEKLERKEN SOLUĞU ADLİYEDE ALDI
'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu hakim karşısına gelinlikle çıktı herkesi şaşkına çevirdi! Seyhan Soylu'nun Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na dolandırıldığı iddiasıyla bulunduğu suç duyurusunun ardından, Aksel E. isimli şahıs da harekete geçerek Soylu'dan şikayetçi olunca iki taraf davalık olmuştu.
"CANIMI ACITAN BENİ 2 YILDIR KAHREDEN ADAMI DEVLETİN BULACAĞINI BİLİYORDUM"
'Sisi' kalaplı Soylu, hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' ve 'Hakaret' suçlarından 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Duruşma öncesi sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu, kendisinden şikayetçi olan Aksel E.'nin gönderdiğini iddia ettiği gelinliğin fotoğrafını paylaşarak 'Canımı acıtan, yüreğimi burkan, gözyaşlarımı biriktirerek beni 2 yıldır kahreden adamı devletin bulacağını biliyordum ve buldu' ifadelerini kullandı.
HAKİM KARŞISINA GELİNLİKLE ÇIKTI
İstanbul Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesi bugün görüldü. Duruşmaya sanık Seyhan Soylu giydiği gelinlikle katılırken müşteki Aksel E. katılmadı. Taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.
'ÇOK YAKIŞIKLIYDI VE BENİ ETKİLEDİ'
Duruşmada savunmasını yapan sanık Soylu, müştekiyle 3200 sayfalık mesajlaşması olduğunu belirterek 'Müşteki beni sindirmeye çalışmakta. Eşimden ayrıldığım için yaklaşık 8 aydır psikolojim bozuktu. Yazın Seren Serengil'in kiraladığı tekneyle tatile çıkmıştım. Bana oradayken çok sayıda mesaj attı. Kendisinden etkilendim. Seren Serengil'e söylediğimdeyse müştekiyi Cadde'den tanıdığını söyledi. Çok yakışıklıydı. Mesajlarda bana aşkını ilan ediyordu. Kendisiyle flört ediyorduk' dedi.
'AŞK OYUNUYLA PSİKOLOJİMİ BOZDU'
Savunmasının devamında ise sanık Soylu, 'Sonra Murat Övünç'le birlikte İntizar'ın yanına Köyceğiz'e gittim. Müşteki kliplerden, lüks araçlarla fotoğraf paylaşmıştı. İntizar'ın yanındayken beni Çeşme'ye kiraladığı tekneye çağırdı. Ben de sabah 06.00'da yola çıkarak 2 kere kaza yapmama rağmen Murat'la birlikte gittim. Kendisinden etkilenmiştim. Çeşme'de aradığımda telefonumu açmadı. Sosyal medyasına kadar her şeyini kapatmıştı. Ben de kandırıldığımı düşünerek sinirle davaya konu paylaşımları yaptım. İstanbul'a döndüğümde beni yine aradı. Amacı psikolojimi bozmaktı. Birçok insana aynı şekilde davranarak aşk oyunuyla psikolojimi bozdu' şeklinde konuştu.