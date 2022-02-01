Galatasaraylı Arda Turan’ın evinde yok yok! Aslıhan Doğan Turan saray yavrusunu görücüye çıkardı! Üç katlı villada devasa şömine, asansör...

Önce evinin salonunu tanıtan Turan, 'Bu ev renksiz bir ev değil, koyu renklere sahip bir ev. Evin büyük bölümü ahşapla kaplı bunu tercih etme sebebimiz, eve biraz cool'luk kazandırmak. Birazcık da farklı şeyleri seviyorum. Gittiğim, izlediğim evlerde hep aynı şeyleri görüyorum. Biz de bu şekilde yapmaya karar verdik. Yalın ve sade ama net bir ev burası' ifadelerini kullandı.