Galatasaraylı Arda Turan'ın evinde yok yok! Aslıhan Doğan Turan saray yavrusunu görücüye çıkardı! Üç katlı villada devasa şömine, asansör...
Galatasaraylı Arda Turan'ın evinde yok yok! Eşi Aslıhan Doğan Turan servet değerindeki evinin kapılarını açtı, üç katlı villa tam bir tam bir saray yavrusu! 2018 yılında futbolcu Arda Turan ile evlenen ve aynı yıl içinde ilk oğlu Hamza Arda'yı, ardından ise ikinci oğlu Asil Aslan'ı kucağına alan Aslıhan Doğan Turan, son taşındıkları evinin her detayı ile bizzat ilgileniyor. İşte "Bu ev renksiz bir ev değil, koyu renklere sahip bir ev. Evin büyük bölümü ahşapla kaplı bunu tercih etme sebebimiz, eve biraz cool'luk kazandırmak. Birazcık da farklı şeyleri seviyorum. Gittiğim, izlediğim evlerde hep aynı şeyleri görüyorum. Biz de bu şekilde yapmaya karar verdik. Yalın ve sade ama net bir ev burası" diyen Aslıhan Doğan Turan - Arda Turan çiftinin villası...
Aslıhan Turan kendi sayfasında evini tanıttı. Her detayıyla tek tek ilgilendiğini söyleyen Turan, çocuklar için özel alanlar yarattığını belirti. İşte Arda ve Aslıhan Turan'ın muhteşem evi…
Genellikle Arda ve eşi Aslıhan'ın kullandığı salonda büyük bir şömine mevcut...
Önce evinin salonunu tanıtan Turan, 'Bu ev renksiz bir ev değil, koyu renklere sahip bir ev. Evin büyük bölümü ahşapla kaplı bunu tercih etme sebebimiz, eve biraz cool'luk kazandırmak. Birazcık da farklı şeyleri seviyorum. Gittiğim, izlediğim evlerde hep aynı şeyleri görüyorum. Biz de bu şekilde yapmaya karar verdik. Yalın ve sade ama net bir ev burası' ifadelerini kullandı.
6 ay önce eve taşındıklarını ve uzun süre bu evde kalmayı planladıklarını söyleyen Turan, 'Evin yaşandıkça güzelleştiğine inanan bir insanım. Altı ay oldu buraya taşınalı… Salonu tasarlarken iki çocuğumuz olduğu için ona göre planlamalar yaptık. Bu salonda genelde Arda ile zaman geçiriyoruz. Kazalara önlem olarak sehpaların köşelerini yuvarlak yaptık. Ufak ufak sanat eserleri toplamaya başladık.' dedi.