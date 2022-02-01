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Şevval Şahin'in annesinin gençlik hali Çağla Şıkel'in kopyası! Mayolu pozuyla ortalığı sallamıştı bu kez de bikinili hali ortaya çıktı

Şevval Şahin'in annesinin gençlik hali Çağla Şıkel'in kopyası! Mayolu pozuyla ortalığı sallamıştı bu kez de bikinili hali ortaya çıktı, anne - kız sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı ile Instagram üzerinden atışan Şevval hakkında bomba biriddia ortaya atılmıştı. İddiaya göre, Şubaşı'nın Mısırlı milyarder aşkı Mohammed Alsaloussi, arkadaşlarıyla birlikte Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'a saldırdı. Aral, Şeyma Subaşı'nın sevgilisi ve arkadaşlarından dayak yedi. Gündemden düşmeyen ve paylaşımları ile dikkat çeken Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, annesinin gençlik halini paylaşınca olanlar oldu. Şahin'in annesinin yıllar önceki bikinili karesini görenler, 'Çağla Şıkel değil mi o?' yorumunda bulundu.

01.02.2022 14:46 - Son Güncelleme: 01.02.2022 14:46
Şevval Şahin’in annesinin gençlik hali Çağla Şıkel’in kopyası! Mayolu pozuyla ortalığı sallamıştı bu kez de bikinili hali ortaya çıktı

"ÇAĞLA ŞIKEL DEĞİL Mİ O?"

Şevval Şahin'in annesinin gençlik hali Çağla Şıkel'in kopyası! Mayolu pozuyla ortalığı sallamıştı bu kez de bikinili hali ortaya çıktı herkes onu konuştu...

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Şevval Şahin’in annesinin gençlik hali Çağla Şıkel’in kopyası! Mayolu pozuyla ortalığı sallamıştı bu kez de bikinili hali ortaya çıktı

Şeyma Subaşı ve Miss Turkey 2018 birincisi 22 yaşındaki model Şevval Şahin'in arası açıldı. Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre; Subaşı'nın 36 yaşındaki Mısırlı milyarder aşkı Mohammed Alsaloussi, arkadaşlarıyla birlikte Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'a saldırdı. Aral, Şeyma Subaşı'nın sevgilisi ve arkadaşlarından dayak yedi.

Şevval Şahin’in annesinin gençlik hali Çağla Şıkel’in kopyası! Mayolu pozuyla ortalığı sallamıştı bu kez de bikinili hali ortaya çıktı

Şeyma-Şevval ikilisiyle ilgili bu konu gündemdeyken karşılıklı paylaşımlar da merak uyandırdı. 22 yaşındaki 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, spor yaparken çektiği videolarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmaya başladı. Şahin'in ardından Subaşı da Instagram'a bir video yükledi.

Şevval Şahin’in annesinin gençlik hali Çağla Şıkel’in kopyası! Mayolu pozuyla ortalığı sallamıştı bu kez de bikinili hali ortaya çıktı

Paylaşımına "Arkadaşlar herkes spor videoları paylaşmaya başladı. Videoların çoğunda hareketler hep yanlış. Hocanız ya da profesyonel youTube videolarını izleyerek yapın sporlarınızı bence" yazan Subaşı'nın bu yorumuyla sosyal medya hesabında spor videosu paylaşan eski dostu Şevval Şahin'e gönderme yaptığı iddia edildi.

Şevval Şahin’in annesinin gençlik hali Çağla Şıkel’in kopyası! Mayolu pozuyla ortalığı sallamıştı bu kez de bikinili hali ortaya çıktı

Geçtiğimiz aylarda annesinin mayolu karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Şevval bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, annesiyle yıllar önceki fotoğrafını Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

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