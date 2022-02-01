Şevval Şahin’in annesinin gençlik hali Çağla Şıkel’in kopyası! Mayolu pozuyla ortalığı sallamıştı bu kez de bikinili hali ortaya çıktı

Paylaşımına "Arkadaşlar herkes spor videoları paylaşmaya başladı. Videoların çoğunda hareketler hep yanlış. Hocanız ya da profesyonel youTube videolarını izleyerek yapın sporlarınızı bence" yazan Subaşı'nın bu yorumuyla sosyal medya hesabında spor videosu paylaşan eski dostu Şevval Şahin'e gönderme yaptığı iddia edildi.