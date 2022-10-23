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Sırp model Sladana Milojev'e İstanbul'da tecavüz iddiası: Bir yudum aldı uyandığında çıplaktı

16 Eylül'de İspanyol bir arkadaşının doğum gününü kutlamak için İstanbul'a gelen Sırp model Sladana Milojev, Beşiktaş'ta bir otelde kalmaya başladı. 17 Eylül gecesi arkadaşlarıyla lüks bir gece kulübüne giden Sırp model, iddiaya göre burada içtiği ilk bardaktan sonra kendinden geçti. Ertesi gün bir erkek arkadaşının evinde uyanan Sırp model çıplaktı. İstismara uğradığını belirterek şikayette bulunan Milojev'in iddiası sonrası polis araştırma başlattı.

23.10.2022 08:13 - Son Güncelleme: 23.10.2022 08:13
Sırp model Sladana Milojev’e İstanbul’da tecavüz iddiası: Bir yudum aldı uyandığında çıplaktı

İstanbul'da Sırp model Sladana Milojev (24), 16 Eylül'de Türkiye'de yaşayan İspanyol model arkadaşının doğum gününü kutlamak için İstanbul'a geldi.

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Sırp model Sladana Milojev’e İstanbul’da tecavüz iddiası: Bir yudum aldı uyandığında çıplaktı

Beşiktaş'ta bir otelde konaklayan Sırp model, 17 Eylül gecesi arkadaşlarıyla birlikte lüks bir gece kulübüne gitti.

Sırp model Sladana Milojev’e İstanbul’da tecavüz iddiası: Bir yudum aldı uyandığında çıplaktı

İddiaya göre ünlü model içtiği ilk bardaktan kısa bir süre sonra kendisinden geçti.

Sırp model Sladana Milojev’e İstanbul’da tecavüz iddiası: Bir yudum aldı uyandığında çıplaktı

ÇIPLAKTI VE İSTİSMARA UĞRAMIŞTI...
Ertesi gün gözlerini bir erkek arkadaşının Beşiktaş'taki evinde açan model, uyandığında ise çıplaktı ve istismara uğramıştı.

Sırp model Sladana Milojev’e İstanbul’da tecavüz iddiası: Bir yudum aldı uyandığında çıplaktı

Yaşananları hatırlamaya çalışan Milojev, evdeki arkadaşına durumu sorduğunda tepkiyle karşılaştı.

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