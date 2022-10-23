Sırp model Sladana Milojev'e İstanbul'da tecavüz iddiası: Bir yudum aldı uyandığında çıplaktı
16 Eylül'de İspanyol bir arkadaşının doğum gününü kutlamak için İstanbul'a gelen Sırp model Sladana Milojev, Beşiktaş'ta bir otelde kalmaya başladı. 17 Eylül gecesi arkadaşlarıyla lüks bir gece kulübüne giden Sırp model, iddiaya göre burada içtiği ilk bardaktan sonra kendinden geçti. Ertesi gün bir erkek arkadaşının evinde uyanan Sırp model çıplaktı. İstismara uğradığını belirterek şikayette bulunan Milojev'in iddiası sonrası polis araştırma başlattı.
23.10.2022 08:13 - Son Güncelleme: 23.10.2022 08:13
İstanbul'da Sırp model Sladana Milojev (24), 16 Eylül'de Türkiye'de yaşayan İspanyol model arkadaşının doğum gününü kutlamak için İstanbul'a geldi.