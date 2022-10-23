Özcan Deniz'in ailesine yaptığı jest dudak uçuklattı! Evlilik arifesindeki Özcan Deniz site aldı her bir villaya bakın ne kadar ödemiş
Özcan Deniz'in ailesine yaptığı jest dudak uçuklattı! Evlilik arifesindeki Özcan Deniz site aldı, her bir villaya ödediği para duyanların ağzını açık bıraktı. Son günlerde kendisinden 21 yaş küçük aşkı Samar Dadgar ve ailesinin arasındaki sorunlarla gündeme gelen şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, iddialara göre annesi ve kardeşini evinde istemiyordu. Deniz, ailesine kırgın olsa da onları yarı yolda bırakmadı ve kesenin ağzını açtı. İddiaya göre Özcan Deniz ailesi için İstanbul Zekeriyaköy'de butik bir site satın aldı. 4 villanın yer aldığı site için ödediği miktar bakın ne kadarmış...
23.10.2022 09:24 - Son Güncelleme: 23.10.2022 09:35
Özcan Deniz'in ailesine yaptığı jest dudak uçuklattı! Evlilik arifesindeki Özcan Deniz site aldı, her bir villaya bakın ne kadar ödemiş...
Feyza Aktan'la olaylı şekilde boşanan ve kısa süre sonra kendisinden 21 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'la birliktelik yaşamaya başlayan Özcan Deniz hakkında Seren Serengil'den çok konuşulacak bir iddia geldi. İddianın kaynağı kaynağı ise Seren Serengil.
Feyza Aktan'la olaylı şekilde boşanan Özcan Deniz, kısa süre sonra İranlı modacı Samar Dadgar'la sevgili olmuştu. Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan ile evli olduğu esnada Samar Dadgar ile ilişki yaşadığı iddiaları gündemdeydi.