İzel Çelik Ercan üçlüsü yine yaptı yapacağını! 31 yılın ardından bir araya gelmişlerdi! "Çelik ayağa kalktı ve gruptan ayrılıyorum..."

"ÇELİK AYAĞA KALKTI VE BEN AYRILIYORUM DEDİ "

O zamanlar neden ayrıldıklarını açıklayan İzel "Ercan işin mutfağında olduğu için şarkılar Ercan ağırlıklıydı. Çelik'in de kendisinden katmak istediği şarkılar vardı ama üçlü olduğumuz için zor oluyordu. O toplantıda Çelik ayağa kalktı ve 'Ben ayrılmak istiyorum' dedi. 'Neden' dedik, 'Bir sürü şarkı yapıyorum ama iki-üç şarkıdan fazla koyamıyorum' dedi.