İzel Çelik Ercan üçlüsü yine yaptı yapacağını! 31 yılın ardından bir araya gelmişlerdi! "Çelik ayağa kalktı ve gruptan ayrılıyorum..."
Kanal D ekranında Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumu ve her hafta farklı bir konsept ile izleyici karşısına çıkan Şarkılar Bizi Söyler yeni sezon ilk bölüm ile bu akşam ekrana geliyor. Konuk olarak İzel, Çelik, Ercan üçlüsünü davet eden program binlerce kişi tarafından ilgiyle bekleniyor.
Bir dönem pop müziğine damga vuran İzel-Çelik-Ercan geçtiğimiz aylarda aralarındaki sorunları çözmüş ve tekrardan sahnelere dönmüşlerdi. 1991 yılında üniversite öğrencisi olarak Ajda Pekkan ile birlikte Almanya'ya giderek ön grup olarak turnede sahneye çıkan 90'lar estiren grubu İzel, Çelik, Ercan geçtiğimiz temmuz ayında aralarındaki buzları erittiklerini ve tekrardan sahneye döneceklerini açıklamışlardı. İşte merak edilenler...
1991 yılında bir albüm çıkardıktan sonra dağılan müzik grubu İzel-Çelik-Ercan tekrar bir araya geldi. 90'lı yıllara damga vuran müzik gurubu seneler sonra Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler'de sevilen parçalarını seslendirecek.
"ÇELİK AYAĞA KALKTI VE BEN AYRILIYORUM DEDİ "
O zamanlar neden ayrıldıklarını açıklayan İzel "Ercan işin mutfağında olduğu için şarkılar Ercan ağırlıklıydı. Çelik'in de kendisinden katmak istediği şarkılar vardı ama üçlü olduğumuz için zor oluyordu. O toplantıda Çelik ayağa kalktı ve 'Ben ayrılmak istiyorum' dedi. 'Neden' dedik, 'Bir sürü şarkı yapıyorum ama iki-üç şarkıdan fazla koyamıyorum' dedi.