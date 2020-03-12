57'lik Aydan Şener fiziğiyle gençleri solluyor! İşte son hali...
Aydan Şener'in gençliği sosyal medya gündeminde! Yeşilçam denince akla ilk gelen isimler arasında yer alan Aydan Şener, yıllara meydan okuyor! Güzelliğini 57 yaşına kadar korumayı başaran Aydan Şener'in yüzünde bir gram estetik yok!
12.03.2020 10:46
- Son Güncelleme: 24.03.2020 18:58
Aydan Şener son haliyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Yeşilçam'ın güzel kadınları arasında baş sıralarda gelen Aydan Şener, 56 yaşında olmasına rağmen güzelliği ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Cildine yalnızca nemlendirici sürdüğünü ve estetik yaptırmadığını iddia eden Aydan Şener, fiziği ile de genç kızlara adeta meydan okuyor. İşte Aydan Şener'in gençliğini aratmayan son hali...
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