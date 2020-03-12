57'lik Aydan Şener fiziğiyle gençleri solluyor! İşte son hali...

Aydan Şener son haliyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Yeşilçam'ın güzel kadınları arasında baş sıralarda gelen Aydan Şener, 56 yaşında olmasına rağmen güzelliği ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Cildine yalnızca nemlendirici sürdüğünü ve estetik yaptırmadığını iddia eden Aydan Şener, fiziği ile de genç kızlara adeta meydan okuyor. İşte Aydan Şener'in gençliğini aratmayan son hali...