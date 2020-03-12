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Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'uydu... Hande Soral koronavirüs nedeniyle gözetim altında!

Kuruluş Osman'ın ilk serisi olan Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun karakterine hayat veren güzel oyuncu Hande Soral, dizideki rolü ile dikkat çekmiş ancak dizi bittikten sonra başka herhangi bir projede yer almamıştı. Hande Soral, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendiği kliniğin önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Soral, koronavirüse karşı gözetim altında tutulduğunu belirtti. Bedirhan ve Bensu adında iki kardeşi bulunan 33 yaşındaki oyuncu Hande Soral'ın eşi İsmail Demirci'nin sağlık durumu ise merak konusu oldu. Peki son olarak Diriliş Ertuğrul'da rol alan Hande Soral'ın sağlık durumu nasıl? Eşi İsmail Demirci kimdir?

12.03.2020 12:38 - Son Güncelleme: 12.03.2020 12:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





