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Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'uydu... Hande Soral koronavirüs nedeniyle gözetim altında!

Kuruluş Osman'ın ilk serisi olan Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun karakterine hayat veren güzel oyuncu Hande Soral, dizideki rolü ile dikkat çekmiş ancak dizi bittikten sonra başka herhangi bir projede yer almamıştı. Hande Soral, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendiği kliniğin önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Soral, koronavirüse karşı gözetim altında tutulduğunu belirtti. Bedirhan ve Bensu adında iki kardeşi bulunan 33 yaşındaki oyuncu Hande Soral'ın eşi İsmail Demirci'nin sağlık durumu ise merak konusu oldu. Peki son olarak Diriliş Ertuğrul'da rol alan Hande Soral'ın sağlık durumu nasıl? Eşi İsmail Demirci kimdir?

12.03.2020 12:38 - Son Güncelleme: 12.03.2020 12:38
Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'uydu... Hande Soral koronavirüs nedeniyle gözetim altında!

Hande Soral koronavirüse mi yakalandı? Güzel oyuncu, Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecileri karşısında görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan oyuncu, grip olduğunu ve doktorunun yanından çıktığını söyledi.

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Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'uydu... Hande Soral koronavirüs nedeniyle gözetim altında!

"ÖNLEM ALDIM"

Habertürk'te yer alan habere göre; gribe yakalandığını söyleyen Hande Soral, çok öksürdüğü için muhabirlerle konuşmakta güçlük çekti.

Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'uydu... Hande Soral koronavirüs nedeniyle gözetim altında!

Son zamanların en tehlikeli salgınlarından biri olan koronavirüs ile ilgili konuşan Soral gözetim altında olduğunu belirterek, "O konuda önlem aldım. Doktorumla sürekli görüşüyorum" dedi.

Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'uydu... Hande Soral koronavirüs nedeniyle gözetim altında!

BURCU ESMERSOY - ALLAN HAKKO

Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'uydu... Hande Soral koronavirüs nedeniyle gözetim altında!
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