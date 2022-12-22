Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı cephesinde flaş gelişme! Bir set aşkı daha bitti! İşte oyuncu çiftin ayrılık nedeni...

ESKİ SEVGİLİSİ BAKIN KİM ÇIKTI!

Ayrılık haberiyle gündeme gelen ünlü oyuncu Sinem Ünsal'ın hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun bir dönem Gibi dizisinin yıldız ismiyle sevgili olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İşte başta Sinem Ünsal olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...