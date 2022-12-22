Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı cephesinde flaş gelişme! Bir set aşkı daha bitti! İşte oyuncu çiftin ayrılık nedeni...
Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı cephesinde flaş gelişme! Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı cephesine flaş bir gelişme yaşandı. Dizi setinde aşk yaşamaya başlayan ikilinin mutluluğu kısa sürdü. İkiliden gelen beklenmedik haber hayranlarını şoke ederken Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı'nın ayrılık nedeni ortaya çıktı. İşte detaylar...
22.12.2022 01:31 - Son Güncelleme: 22.12.2022 01:31
Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'nın "Gizli Saklı" dizi setinde başlayan aşkları yeni yılı görmeden sona erdi.
Birsen Altundaş'ın haberine göre; ikili fikir ayrılıkları sonucu beraberliklerini noktaladı. Öte yandan son dönemde peş peşe birçok iş teklifi alan Halit Özgür Sarı teklifleri kabul etmedi.
ESKİ SEVGİLİSİ BAKIN KİM ÇIKTI!
Ayrılık haberiyle gündeme gelen ünlü oyuncu Sinem Ünsal'ın hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun bir dönem Gibi dizisinin yıldız ismiyle sevgili olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
İşte başta Sinem Ünsal olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...