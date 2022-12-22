Çağla Şıkel sonunda açıkladı! Şarkıcı Edis'in evlilik teklif ettiği iddia edilmişti ilk ağızdan açıklama geldi: "İnanılmaz..."

Aldatıldığımı görsem ben burada dakika durmam giderim değil, o kişiyi orada bırakmayı tercih ederim. Ben aldatılmışım gibi hissedersem aldatılırım. Bu bakış açısına sahip olmam kolay olmadı. Bu senin kendini eksik hissetmen, kötü hissetmen, çirkin veya yetersiz hissetmen için bir sebep olacak kadar değerli olmamalı. Öyle bir bırakırım ki inanamazsın.