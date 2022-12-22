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Çağla Şıkel sonunda açıkladı! Şarkıcı Edis'in evlilik teklif ettiği iddia edilmişti ilk ağızdan açıklama geldi: "İnanılmaz..."

Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Çağla Şıkel geçtiğimiz aylarda Edis'in kulisinde ortaya çıkmıştı. Hatta o dönem Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış'la anılan Çağla Şıkel, "Edis'in kulisi" notuyla paylaştığı fotoğrafla dikkat çekmişti. Daha sonra yine ünlü popçuyla görüntülenen Çağla Şıkel "Yeni bir aşk mı?" sorularını yanıtsız bırakmıştı. Son olarak Edis'in Çağla Şıkel'e evlilik teklifi iddia edilmişti. Tüm bu süreçte sessizliğini koruyan Çağla Şıkel ilk kez bu iddialar hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

22.12.2022 08:52 - Son Güncelleme: 22.12.2022 08:52
Çağla Şıkel sonunda açıkladı! Şarkıcı Edis’in evlilik teklif ettiği iddia edilmişti ilk ağızdan açıklama geldi: İnanılmaz...

Bir süredir Çağla Şıkel'ın, şarkıcı Edis'le aşk yaşadığı hatta Edis'in Çağla Şıkel'e evlilik teklifi ettiği iddia ediliyordu. Şıkel'den konu hakkında sonunda bir açıklama geldi. İşte haberin detayları...

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Çağla Şıkel sonunda açıkladı! Şarkıcı Edis’in evlilik teklif ettiği iddia edilmişti ilk ağızdan açıklama geldi: İnanılmaz...

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ 2008 yılında nikah masasına oturmuş, ancak 2015'te boşanmıştı. Uzay ve Kuzey adında iki oğulları bulunan ikili, boşansalar bile çocukları için sık sık bir araya gelmeleriyle, örnek anne-baba olarak gösterilmeye devam ediyor.

Çağla Şıkel sonunda açıkladı! Şarkıcı Edis’in evlilik teklif ettiği iddia edilmişti ilk ağızdan açıklama geldi: İnanılmaz...

"ALDATILMAK KENDİNİ ÇİRKİN VE YETERSİZ HİSSETMENE SEBEP OLMAMALI"

Podyumların aranan isimlerinden Şıkel, son olarak "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk olmuştu. "Aldatıldığın yerde durur musun?" sorusuna cevap veren Çağla Şıkel, şu ifadeleri kullanmıştı:

Çağla Şıkel sonunda açıkladı! Şarkıcı Edis’in evlilik teklif ettiği iddia edilmişti ilk ağızdan açıklama geldi: İnanılmaz...

Aldatıldığımı görsem ben burada dakika durmam giderim değil, o kişiyi orada bırakmayı tercih ederim. Ben aldatılmışım gibi hissedersem aldatılırım. Bu bakış açısına sahip olmam kolay olmadı. Bu senin kendini eksik hissetmen, kötü hissetmen, çirkin veya yetersiz hissetmen için bir sebep olacak kadar değerli olmamalı. Öyle bir bırakırım ki inanamazsın.

Çağla Şıkel sonunda açıkladı! Şarkıcı Edis’in evlilik teklif ettiği iddia edilmişti ilk ağızdan açıklama geldi: İnanılmaz...

VALEDEN ONAY GELENE KADAR ÇIKMADI

Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde Etiler'de yer alan bir mekandan çıkarken görüntülenmişti. Arabasını kapıya kadar yanaştıran Şıkel, aracı mekanın arka kapısına gelene kadar dışarı çıkmamıştı.

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