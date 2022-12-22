Çağla Şıkel sonunda açıkladı! Şarkıcı Edis'in evlilik teklif ettiği iddia edilmişti ilk ağızdan açıklama geldi: "İnanılmaz..."
Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Çağla Şıkel geçtiğimiz aylarda Edis'in kulisinde ortaya çıkmıştı. Hatta o dönem Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış'la anılan Çağla Şıkel, "Edis'in kulisi" notuyla paylaştığı fotoğrafla dikkat çekmişti. Daha sonra yine ünlü popçuyla görüntülenen Çağla Şıkel "Yeni bir aşk mı?" sorularını yanıtsız bırakmıştı. Son olarak Edis'in Çağla Şıkel'e evlilik teklifi iddia edilmişti. Tüm bu süreçte sessizliğini koruyan Çağla Şıkel ilk kez bu iddialar hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
22.12.2022 08:52 - Son Güncelleme: 22.12.2022 08:52
Aldatıldığımı görsem ben burada dakika durmam giderim değil, o kişiyi orada bırakmayı tercih ederim. Ben aldatılmışım gibi hissedersem aldatılırım. Bu bakış açısına sahip olmam kolay olmadı. Bu senin kendini eksik hissetmen, kötü hissetmen, çirkin veya yetersiz hissetmen için bir sebep olacak kadar değerli olmamalı. Öyle bir bırakırım ki inanamazsın.