Ebru Gündeş “Güzel yürekli” dediği Armağan Çağlayan’ı sarıp sarmaladı! O fotoğraf sosyal medyayı salladı! En büyük destekçisi olmuştu...
Ünlü sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, sosyal medyada bir açıklamada bulunarak akciğer kanserine yakalandığını duyurmuş ve tedavi sürecinde yaptığı paylaşımlarla sevenlerini bilgilendirmişti. Akciğerinde kitle tespit edilmesinin ardından ameliyat olan ünlü ismin bu süreçteki en büyük destekçisi de Ebru Gündeş olmuştu. Armağan Çağlayan, kendisine "Güzel yüreklim" diyen ve yıllar önce geçirdiği beyin kanamasını hatırlatarak destek olan Gündeş'i sahne aldığı mekanda dinlemeye gitti. Kuliste bir araya gelen ikiliden Çağlayan, o anlara ait bir kareyi Instagram'da yayınladı. Kısa sürede gündem olan fotoğraf, sosyal medyayı salladı. İşte Armağan Çağlayan'ın o paylaşımı...
22.12.2022 01:05 - Son Güncelleme: 22.12.2022 01:05
Ünlü sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla kansere yakalandığını açıkladı.
ÜNLÜLERDEN YORUM YAĞDI
Armağan Çağlayan'ın paylaşımına aralarında Demet Akalın, Gonca Vuslateri, Pınar Altuğ'un da yer aldığı birçok ünlü isimden yorum geldi.
"ACI ÇEKMEK İSTEMİYORUM"
Kanser nedeniyle hayatını kaybeden Binnur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı'yı programında konuk eden Armağan Çağlayan, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Billur Hanım'ın (Kalkavan) vefat ettiği gün benim ciğerimde bir kitle bulundu.